السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الهجمات من أراضيه

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، السفيرة العراقية لدى الرياض، وسلمتها احتجاجا رسميا على هجمات قالت الرياض إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت المملكة ودول الخليج، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في منشور على منصة إكس أن الرياض شددت خلال الاستدعاء على "إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج".

ويأتي التحرك السعودي على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد منذ اندلاع الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في 28 شباط/فبراير، والتي انجر إليها العراق بعد تعرض المصالح الأميركية، بينها سفارة واشنطن في بغداد، لضربات متكررة، إضافة إلى قصف استهدف فصائل عراقية موالية لإيران.

وأعلنت فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، خلال هذه الفترة، تنفيذ هجمات يومية على ما تصفه بـ"قواعد العدو" داخل العراق وفي دول أخرى في المنطقة، قبل أن تعلن، الأربعاء، تعليق عملياتها عقب إعلان وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.