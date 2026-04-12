السعودية تعدم 7 أشخاص في يوم واحد بعد إدانتهم بتهريب المخدرات

تأتي هذه الإعدامات ضمن حملة مشددة على قضايا المخدرات، إذ شكّلت هذه القضايا غالبية الإعدامات المنفذة في المملكة منذ مطلع عام 2026، التي تسجّل مستويات قياسية في عدد المحكومين بالإعدام، وسط انتقادات منظمات حقوقية.

أعدمت السلطات السعودية 7 أشخاص في يوم واحد، بعد أن أُدينوا بتهريب المخدرات، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، مع مواصلتها تنفيذ هذه الأحكام بوتيرة متسارعة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية، "واس"، أنّ المُدانِين، وهم 5 سعوديين وأردنيّان، أُدينوا بـ"جلب وتلقي أقراص الإمفيتامين المخدر" إلى المملكة.

وأكّدت الوكالة "تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجناة"، الأحد، في منطقة الرياض.

وهذا أكبر عدد من الإعدامات في يوم واحد في السعودية، منذ إعدام 8 أشخاص في الثالث من آب/ أغسطس 2025.

وفي هذا السياق، أعدمت الرياض 38 شخصًا في قضايا متعلقة بالمخدرات منذ مطلع 2026، ما يشكّل غالبية أحكام الإعدام البالغة 61 حتى الآن، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس"، بالاستناد إلى بيانات رسمية.

ويشكل الأجانب غالبية من نُفّذت بحقهم العقوبة هذا العام، بواقع 33 شخصًا.

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، أعدمت السعودية 18 شخصًا، 12 منهم بتهم متعلقة بالمخدرات.

فيما سجلت الإعدامات في المملكة العام الماضي مستوًى قياسيًا للسنة الثانية على التوالي، مع تنفيذ السلطات عقوبة الإعدام بـ356 شخصًا، من بينهم 243 في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وهذا هو أعلى عدد من الإعدامات في سنة واحدة منذ بدء منظمة العفو الدولية، عام 1990، توثيق أحكام الإعدام في المملكة، فيما سُجّل الرقم القياسي السابق، وهو 338، عام 2024.

وأفاد خبراء بأنّ الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية "حربًا على المخدرات" في العام 2023، في سياق مكافحة تزايد استهلاك الكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أنّ كثرًا ممن تم اعتقالهم خلال الحملة يُعدمون بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإدانتهم.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي المملكة لتلميع صورتها في العالم.

لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على حرصها على "استتباب الأمن"، وعلى "حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات".