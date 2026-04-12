حزب الله ينفي علاقته بخلية في دمشق ويصف الاتهامات بـ"المفبركة"

حزب الله ينفي اتهامات سورية بالضلوع في مخطط استهداف "شخصية دينية" في دمشق، في ظل توتر متصاعد بين الطرفين بعد تغيّر السلطة في سوريا وتراجع نفوذ "محور المقاومة".

دورية للجيش السوري على الحدود السورية–اللبنانية في القصير، توضيحية (Getty Images)

نفى حزب الله، اليوم الأحد، علاقته بخلية قالت وزارة الداخلية السورية إنها أوقفتها على خلفية التخطيط لاستهداف "شخصية دينية" لم تسمّها في دمشق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، السبت، أنها رصدت امرأة أثناء محاولتها "زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية"، مشيرة إلى توقيف خمسة أشخاض.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت "ارتباط الخلية بحزب الله اللبناني".

وردّ الحزب، في بيان، بنفي هذه "الادعاءات الكاذبة والمفبركة"، مشددا على أنه "ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سورية، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية".

وأضاف أنه يحرص على "أمن سورية واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته"، داعيا السلطات السورية إلى "التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافا".

ويأتي هذا السجال في سياق العلاقة المعقدة بين الطرفين، إذ قاتل حزب الله إلى جانب قوات نظام المخلوع بشار الأسد خلال النزاع الذي اندلع عام 2011 منذ قمع الثورة السورية.

وخلال تلك المرحلة، كانت سورية جزءا من "محور المقاومة" الذي تقوده إيران في مواجهة إسرائيل، وشكّلت حلقة وصل وإمداد بين طهران والحزب.

وعقب الإطاحة بالأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات السورية الجديدة موقفا متحفظا من النفوذ الإيراني وحزب الله داخل البلاد.

وسبق أن أعلنت دمشق، في شباط/ فبراير الماضي، تفكيك خلية مسؤولة عن هجمات استهدفت منطقة المزة في دمشق، مشيرة إلى أن الأسلحة المستخدمة جاءت من حزب الله، وهو ما نفاه الحزب آنذاك.