غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يقصف بلدات حدودية

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي تنفيذ ضربات جوية عنيفة على مناطق في جنوب لبنان، في وقت يتصاعد فيه التوتر الحدودي بين الجانبين، رغم إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والتي نفت واشنطن وتل أبيب أن تشمل لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله مواصلة عملياته العسكرية ضد مواقع إسرائيلية، حيث جدد الأحد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة باتجاه بلدات حدودية في الشمال، بينما نفذ السبت عشرات العمليات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات للجيش والمستوطنين في منطقة الجليل الأعلى.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، من بينها تفاحتا وتبنا والبابلية وجويا والكفور وزوطر ودبين وشمع، فيما أفادت مصادر لبنانية بأن مروحيات إسرائيلية من طراز "أباتشي" أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه بلدة الخيام.

سياسيا، توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن أي تسوية لن تتم إلا بشروط تشمل نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، في حين جدد الحزب رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب على لبنان التي خلفت أكثر من ألفي شهيد وآلاف الجرحى وفق وزارة الصحة اللبنانية.