اجتماع في واشنطن بين سفيري لبنان وإسرائيل برعاية أميركية لبحث التهدئة

يأتي الاجتماع وسط تباين كبير في المواقف، إذ تدفع بيروت باتجاه وقف إطلاق النار، فيما تربط إسرائيل أي تسوية بترتيبات أمنية مرتبطة بحدودها الشمالية.

يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ ترعاها واشنطن لاحتواء التصعيد المستمر منذ تجدد المواجهات في 2 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تباين واضح في المواقف، حيث تسعى بيروت إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب بحث وقف النار في هذه المرحلة، وتربط أي تسوية بملف نزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية.

ويشارك في الاجتماع الذي يستضيفه السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، كل من السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمستشار مايكل نيدهام، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.

ووفق مصادر دبلوماسية، تسعى بيروت إلى استخدام هذه القناة للضغط باتجاه وقف إطلاق النار وفصل الملف اللبناني عن التوترات الإقليمية، فيما تطرح إسرائيل مقاربة أمنية تتضمن ترتيبات ميدانية في جنوب لبنان، تشمل وجودا عسكريا مؤقتا لضمان تفكيك البنية العسكرية لحزب الله.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين أن هذه المحادثات تعد أول تواصل دبلوماسي مباشر وعلني بين الجانبين منذ عام 1993، وتأتي ضمن جهود لبحث ترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود الشمالية لإسرائيل، مع تعزيز دور الدولة اللبنانية في الجنوب.

نتنياهو: المفاوضات لكسب الوقت لا لوقف الحرب

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بوجود مقترحات أمنية تتضمن تقسيم مناطق في جنوب لبنان إلى ترتيبات ميدانية مختلفة، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية في حال تحقيق تقدم على الأرض.

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات الجارية بشأن لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ينظر إلى هذه المحادثات باعتبارها فرصة لكسب الوقت دون التوصل إلى وقف فعلي للعمليات العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية برعاية أميركية لبحث تهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية.

من جهته، رفض حزب الله هذه المفاوضات، داعيا إلى إلغائها، واعتبرها “عبثية”، مؤكدا أن أي قرار بالتفاوض مع إسرائيل يجب أن يحظى بإجماع لبناني داخلي.

كما حذر من تداعيات استمرار هذه المسار، مشددا على أن التصعيد لن يؤدي إلى استقرار على الحدود.