السودان: أكثر من 11 ألف مفقود خلال 3 سنوات الحرب ومقتل نحو 700 مدني بقصف بمسيّرات هذا العام

مع دخول الحرب بالسودان عامها الرابع، لا يزال 11 ألفا في عداد المفقودين وقتل عشرات الآلاف خلال 3 سنوات، فيما قتل 700 مدني بقصف مسيّرات منذ مطلع العام الجاري.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، أن 11 ألف شخص على الأقل فُقدوا في السودان منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات، لافتة إلى "المعاناة النفسية العميقة والمستمرة" التي لحقت بالعائلات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "لا تزال آلاف العائلات تنتظر أخبارا عن أحبائها الذين انفصلت عنهم أثناء الفرار من القتال".

وأضافت اللجنة "تجاوز عدد ملفات الأشخاص المفقودين 11 ألف حالة، بزيادة تفوق 40% خلال العام الماضي وحده".

وقال نائب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر جيمس رينولدز للصحافيين "هذه الأرقام، التي لا تمثل على الأرجح سوى جزء ضئيل من الأعداد الحقيقية، تُظهر التكلفة البشرية للنزاعات المطولة كهذا النزاع"، مشيرا إلى أن تغير خطوط الجبهة أدى إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، بعضهم مرات عديدة. وأضافت اللجنة أن من بين هؤلاء، فرّ أربعة ملايين شخص من البلاد.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تدمير العديد من شبكات الاتصالات أدى إلى "فقدان عائلات لا تُحصى الاتصال بأحبائها. ويُسبب عدم اليقين بشأن مصيرهم معاناة نفسية عميقة ومستمرة".

كما أفادت اللجنة بأنها ساعدت مئات العائلات على إعادة التواصل مع أقاربها، حيث سهّلت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان أكثر من 560 ألف مكالمة هاتفية في العام 2025، وكذلك في مصر وجنوب السودان وتشاد.

وأفاد رينولدز بأنه تم حل 1100 حالة اختفاء.

وأسفرت الحرب التي بدأت في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتسبّبت في انتشار الجوع والمجاعة في مناطق عديدة.

ويواجه أكثر من 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد مع اشتداد القتال في كردفان في الوسط وولاية النيل الأزرق في جنوب شرق البلاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 70 إلى 80 بالمئة من البنى التحتية الصحية في مناطق النزاع إما معطلة أو تعاني من نقص حاد في الموارد.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان دانيال أومالي في بيان "بلغت معاناة المدنيين جراء الحرب مستويات غير مسبوقة، لا سيما بسبب تأثيرها على البنية التحتية الأساسية مثل الأسواق والمستشفيات ومحطات معالجة المياه ومحطات توليد الطاقة".

وأضاف "في مرحلة ما، طالت البلاد بأكملها هجمات عشوائية"، داعيا الأطراف المتحاربة و"من يمارسون نفوذا مباشرا إلى إنهاء الأعمال العدائية أو تيسير حلها".

وحذر من أن "تكلفة التقاعس اليوم ستكون باهظة غدا".

مقتل نحو 700 مدني في قصف بمسيرات في السودان منذ كانون الثاني

قُتل نحو 700 مدني في السودان منذ كانون الثاني/ يناير في ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلن الثلاثاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الذكرى الرابعة لبدء الحرب.

وقال فليتشر في بيان "نحو 700 مدني قُتلوا في قصف بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية"، معتبرا أن "الذكرى القاتمة" للحرب تحلّ بعد "عام إضافي فشلت فيه الأسرة الدولية في أداء مهمتها حيال الأزمة السودانية".

وفي الأشهر الأخيرة أدت الضربات الجوية شبه اليومية بطائرات مسيرة إلى تعطيل الحياة في مختلف أنحاء السودان، لا سيما في كردفان التي تعد الآن ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، وفي مناطق خاضعة لسيطرة قوات "الدعم السريع" في الغرب من بينها دارفور.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الطائرات المسيّرة "مسؤولة عن نحو 80%" من حالات قتل أو إصابة الأطفال في السودان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، من بين ما لا يقلّ عن 245 طفلا تم الإبلاغ عنهم.

وأوضحت المتحدثة باسم "يونيسف" في السودان إيفا هايندز، أن "الطائرات المسيّرة تقتل وتجرح الأطفال في منازلهم، وفي الأسواق، وعلى الطرق، وبالقرب من المدارس والمرافق الصحية".

19 مليونا يواجهون خطر جوع حادّ

و"نزح الملايين من ديارهم في أنحاء السودان وخارج حدوده، وأُفرغت مجتمعات بكاملها من سكانها واقتُلعت عائلات من جذورها مرارا، فيما يزداد خطر تفاقم انعدام الاستقرار الإقليمي"، وفق فليتشر.

وأضاف مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة أن ثلاث سنوات من الحرب مزقت أوصال بلد كان يحمل في طياته آفاقا واعدة، إذ يحتاج ما يقرب من 34 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون جوعا حادّا، بينما تقترب المجاعة من مناطق واسعة في دارفور وكردفان.

وحذّر رئيس قسم الطوارئ في البرنامج روس سميث من أن الوضع الإنساني يزداد سوءا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطّل طرق الشحن وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.

وأوضح أن هذه التطورات "ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما سيدفع المزيد من السودانيين إلى الجوع".

اعتداءات جنسية وحشية

في غضون ذلك، حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن العنف الجنسي ضدّ النساء والفتيات يتصاعد بشكل منهجي في السودان مع استمرار الحرب.

وقالت المديرة الإقليمية للهيئة في شرق إفريقيا وجنوبها آنا موتافاتي، إن "العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب بهدف بثّ الرعب والإذلال والسيطرة على النساء والفتيات، وبالتالي إخضاع مجتمعات كاملة".

وأضافت أن عدد النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى الدعم بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي قد تضاعف أربع مرات منذ بداية الحرب.

وتطالب الأمم المتحدة بزيادة تمويل المساعدات بشكل كبير. وذكر فليتشر أن أفراد الطواقم الإنسانية قدموا الدعم لـ17 مليون شخص العام الماضي، وسيحاولون هذا العام مساعدة 20 مليونا.

لكن "الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل"، كما قال.

وأورد "نحن بحاجة إلى تحرك فوري لوقف العنف وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر ضعفا، وتمويل الاستجابة".

وقالت منسقة الأمم المتحدة في السودان دينيز براون، الإثنين، إن نداء الأمم المتحدة لجمع 2,9 مليار دولار للسودان هذا العام لم يلق سوى تمويل 16%، وذلك في ظل تراجع مساهمات المساعدات الدولية من الدول الأعضاء.

وتستضيف برلين الأربعاء مؤتمرا للمانحين يهدف إلى "تحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" حسبما أوضحت بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة عبر منصة "إكس".