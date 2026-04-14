من رأس الناقورة إلى واشنطن: ما هي محطات التفاوض بين إسرائيل ولبنان؟

تعيد محادثات واشنطن الحالية فتح سجل معقّد من جولات التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بدأ بهدنة 1949 ومرّ باتفاق 17 أيار ومفاوضات مدريد، قبل أن يتخذ في السنوات الأخيرة شكل تفاهمات تقنية وأمنية بوساطات أميركية وأممية.

أعادت المحادثات المباشرة التي انطلقت، الثلاثاء، في واشنطن بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، فتح سجل نادر من جولات التفاوض والاتصالات بين الجانبين، من اتفاق الهدنة عام 1949، إلى مفاوضات ما بعد مؤتمر مدريد، ثم ترسيم الحدود البحرية عام 2022، وصولًا إلى اجتماعات وقف إطلاق النار في الناقورة أواخر عام 2025.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه الجولة برعاية أميركية، ويشارك فيها عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، وعن الجانب الإسرائيلي سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى جانب مسؤولين أميركيين بينهم السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.

وتُعد هذه المحادثات أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين منذ عام 1983، لكنها ليست الأولى بين لبنان وإسرائيل، إذ سبقها عدد محدود من المسارات التفاوضية، بعضها كان مباشرًا ومعلنًا، وبعضها الآخر جاء بوساطات أميركية أو أممية، أو اتخذ شكل ترتيبات تقنية وأمنية أكثر من كونه مسارًا سياسيًا مفتوحًا.

1949: اتفاقية الهدنة

في المحطة الأولى، وُقعت اتفاقية هدنة بين لبنان وإسرائيل في رأس الناقورة يوم 23 آذار/ مارس 1949، بعد الحرب التي أعقبت إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وما يقترن بها من أحداث النكبة الفلسطينية.

وقد جرى الاتفاق تحت إشراف الأمم المتحدة ووساطة مبعوثها رالف بنش، وكان ذا طابع عسكري مؤقت، لا اتفاق "سلام" ولا اعترافًا متبادلًا، بل ترتيبًا لوقف الأعمال القتالية على الحدود. وسرعان ما نقضت إسرائيل اتفاقيات الهدنة هذه في سياق حرب حزيران/ يونيو 1967.

1983: "سلام"!.. حبر على ورق

أما المحطة الثانية فكانت اتفاق 17 أيار/ مايو 1983، الذي جاء بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، في العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سلام الجليل"، بهدف إبعاد المقاتلين الفلسطينيين، لكنها انتهت إلى احتلال استمر نحو 18 عامًا.

وسبق ذلك اتصالات غير معلنة خلال اجتياح لبنان عام 1982 بين إسرائيل وقائد "الكتائب اللبنانية" بشير الجميل، الذي سعى إلى الحصول على دعم سياسي وعسكري من إسرائيل قبل انتخابه رئيسًا للبنان؛ غير أن هذه الاتصالات لم تُفضِ إلى اتفاق، خصوصًا بعد اغتياله قبل تسلّمه مهامه.

ووُقّع اتفاق 1983 في عهد الرئيس اللبناني أمين الجميل، ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن، بعد مفاوضات مباشرة استمرت أربعة أشهر ونصف، بمشاركة دبلوماسية أميركية بارزة قادها جورج شولتس وسبقتها جهود فيليب حبيب وموريس درابر.

ونُظر إلى الاتفاق في الخطاب اللبناني بوصفه اتفاقًا فُرض في ظل الحرب الأهلية اللبنانية وظروف الاحتلال والضغط العسكري وتم بمعزل عن توافق داخلي وفي ظل رفض شعبي، فيما لم يعمّر طويلًا، إذ أُلغي في آذار/ مارس 1984.

ولا تزال أجزاء من الأراضي اللبنانية، مثل مزارع شبعا، محتلة من قبل إسرائيل.

1991-1993: مفاوضات في واشنطن

بعد ذلك، شارك لبنان في مفاوضات مؤتمر مدريد للسلام أواخر عام 1991، والتي أعقبها مسار تفاوضي ثنائي في واشنطن بين إسرائيل وكل من لبنان وسورية والأردن ووفد فلسطيني، ضمن إطار ترعاه الولايات المتحدة.

وعُقدت عشر جلسات تفاوض ثنائية على مدى نحو عشرين شهرًا حتى عام 1993، من دون تحقيق اختراق فعلي، في ظل ارتباط المسار اللبناني بالمسار السوري، واستمرار الخلاف حول ملف الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

2022: اتفاق بشأن الحدود البحرية

وفي عام 2022، شهد الجانبان محطة مختلفة تمثلت في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، بعد سنوات من التفاوض غير المباشر. وقد شدد لبنان آنذاك على أن ما جرى ليس تطبيعًا ولا اتفاق سلام، بل تفاهم تقني لترسيم الحدود البحرية، فيما اتخذ الاتفاق شكل رسالتين منفصلتين إلى الولايات المتحدة، واحدة من لبنان وأخرى من إسرائيل.

وقاد الوساطة المبعوث الأميركي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، عاموس هوكشتاين، فيما ارتبط الاتفاق رسميًا في لبنان بكل من الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي إسرائيل بحكومة يائير لبيد.

في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تمّ بموجبه ترسيم حدودهما البحرية ووضَع حدا لنزاع على المنطقة الغنية بالغاز الطبيعي في المتوسط؛ ولم تجر أي اتصالات مباشرة بين وفدي الجانبين إبان تلك المفاوضات.

2024: اتفاق لوقف إطلاق النار

ثم جاءت حرب الإسناد التي بدأها حزب الله في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لدعم قطاع غزة الذي كان يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تمّ التوصل إلى اتفاق وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله؛ رغم ذلك، واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، معتبرة أنها تأتي في إطار "إنفاذ الاتفاق" لما يشمل تدمير مواقع لحزب الله واستهداف قادته.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2025، عُقدت في الناقورة، جنوبي لبنان، محادثات غير مباشرة بين الجانبين بمشاركة الولايات المتحدة، في محاولة لتثبيت التفاهمات التي أنهت تلك الحرب.

ولم تكن تلك الاجتماعات مسارًا سياسيًا مباشرًا بقدر ما كانت اجتماعات أمنية – تقنية داخل إطار لجنة متابعة وقف إطلاق النار، مع دور أميركي أساسي ومشاركة دولية أوسع.

وتكشف هذه المحطات أن التفاوض بين لبنان وإسرائيل ظل، على امتداد العقود الماضية، محدودًا ونادرًا ومحكومًا بالحروب أو بنتائجها المباشرة.

كما يظهر أن الجانب اللبناني حرص، في أكثر من محطة، على توصيف هذه المسارات باعتبارها ترتيبات هدنة أو تفاهمات تقنية أو مفاوضات لوقف النار، لا مسار تطبيع سياسي، فيما دفعت إسرائيل في محطات مختلفة نحو ترتيبات أمنية أوسع أو نحو اتفاق تطبيع.