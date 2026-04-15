رابطة الصحافة الأجنبية تؤكد فبركة الجيش الإسرائيلي صورة للصحافي اللبناني علي شعيب لتبرير قتله

هاجمت رابطة الصحافة الأجنبية الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بسبب صورة مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، استخدمها لاتهام صحافي لبناني، قتله الشهر الماضي، بأنه عضو في حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل في غارة في 28 آذار/ مارس الصحافي علي شعيب، مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله، مع مراسلة صحافية في قناة الميادين ومصوّر.

وأكد حينها مسؤوليته عن قتل شعيب، وقال إنه "عمل إرهابيا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله... متخفيا بصفة صحافي في شبكة المنار، حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع الجيش" الإسرائيلي.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء، لكنه نشر صورة عبر منصة "إكس" تُظهر شعيب يرتدي بزة عسكرية تعلوها سترة الصحافة التقليدية.

وأرفق الجيش الصورة بنص ورد فيه أن شعيب "تستر خلف خوذة الإعلامي لينفذ مهمات... من على حدودنا".

ولاحقا، أقر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، بأن الصورة كانت "معدّلة".

ونشر صورة ثانية غير واضحة، ظهر فيها شعيب مرتديا بزة عسكرية، ويقف أمام دبابة.

وأرفق شوشاني المنشور بعبارة "ننشر هذا الصباح هذه الصورة غير المعدلة لعلي شعيب وهو يرتدي زي حزب الله".

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحافيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إن الجيش نشر صورة "مزيفة" في 28 آذار/ مارس "لتشويه سمعة الصحافي".

وأضافت "رغم أن الجيش أصدر توضيحا بشأن الصورة، إلا أنه لم يكن ينبغي نشرها من الأساس".

وتابعت الرابطة "خلال الحروب الأخيرة، أصبح من الشائع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتشويه سمعة الصحافيين، وبث الشكوك من خلال نشر معلومات غير دقيقة، وإطلاق ادعاءات بدون تقديم أدلة واضحة".

وكان شعيب مراسلًا لقناة "المنار"، وغطّى الاعتداءات والتطورات السياسية في لبنان لعقود.

وأفادت الرابطة بأن أكثر من 200 صحافي فلسطيني استشهدوا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بنيران إسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل ادعت أن بعضهم كانوا مسلحين، لكنها في العديد من الحالات لم تقدم أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.

وانتقدت ما وصفته بـ"الاستخدام غير المناسب للذكاء الاصطناعي" في قضية شعيب.

ومنذ تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في العام 2023، وثّقت لجنة حماية الصحافيين، استشهاد ما لا يقل عن 11 صحافيًا وعاملًا في المجال الإعلامي بنيران إسرائيلية في لبنان.