اشتباكات عنيفة في بنت جبيل وغارات مكثفة على لبنان: "اتصال بين نتنياهو وعون الخميس"

تصعيد ميداني متواصل في جنوب لبنان مع اشتباكات عنيفة وغارات إسرائيلية، بالتوازي مع حراك سياسي تقوده واشنطن لبحث وقف إطلاق النار وإطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة.

تتواصل المواجهات العسكرية في جنوبي لبنان بوتيرة متصاعدة، مع تجدّد الاشتباكات، اليوم الخميس، في مدينة بنت جبيل بين عناصر من حزب الله وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سُجّلت فيه اشتباكات عند مداخل المدينة ومحوري الملعب والمهنية، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة لمنازل عند مدخل السوق الكبير.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدات في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المستشفى ببلدة تبنين، كما استهدف مكتبًا لإحدى المنظمات الفلسطينية داخل مخيم برج الشمالي، فيما تواصل القصف الجوي والمدفعي ليلًا على بلدات الخيام ودبين، بحسب ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي تطور ميداني آخر، استشهد عدد من الأشخاص في غارة استهدفت منزله في بلدة الهبارية بقضاء حاصبيا، فيما تحركت دوريات للجيش اللبناني ليلًا باتجاه ساحة مرجعيون عقب معلومات عن توغل قوة إسرائيلية، قبل أن يتبين عدم وجودها.

سياسيًا، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن زعيمي إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات مباشرة، الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك عقب اجتماع عُقد في واشنطن، الثلاثاء، فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية طلبًا أميركيًا لوقف إطلاق النار، دون اتخاذ قرار حتى الآن، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إصدار تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" جنوبي لبنان.

في المقابل، أفاد مصدر رسمي لبنان تحدث لوكالة "فرانس برس" بأن لبنان لم يتبلّغ بعد عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الاسرائيلي، تعليقا على ما قاله ترامب حول اتصال سيحصل بين "الزعيمَين" الإسرائيلي واللبناني؛ فيما قالت عضو الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري، اليوم، اتصالًا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وذلك في تصريحات أدلت بها لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، أسفر عن مقتل 2167 شخصًا وإصابة 7061 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية واستهداف مناطق مدنية وبنى تحتية.

