تقرير: لبنانيون يكتشفون هول الدمار في قريتهم الحدودية عبر الصور

تعرضت قرية ميس الجبل الحدودية إلى قصف إسرائيلي أدى إلى نزوح أكثر سكانها، وتعرّف خليل حمدان على الدمار الذي لحق ببيته بعد رؤية صور من الجانب الإسرائيلي فقط، معبّرًا عن ظلم كبير وقع عليه جرّاء الحرب.

تعرّف خليل حمدان بكثير من الألم على أنقاض منزله في قرية ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان، في صورة التقطت من الجانب الإسرائيلي للحدود، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح مناطق جنوبية عدّة، عملياته العسكرية في المنطقة.

وأشار حمدان (59 عامًا) إلى الصورة التي يظهر فيها منزله المدمّر إلى جانب جرافات إسرائيلية، قائلًا "هذا شقاء العمر وتعبه، أن تراه هكذا يتهدّم أمام عينيك، هو أمر يشعرني بالقهر".

وتُظهر صور التُقطت من الجانب الإسرائيلي للحدود، الأربعاء، دمارًا واسعًا في قريتين لبنانيتين حدوديتين، كما تُبيّن جرافات وآليات هندسية أخرى وهي تهدم مباني في إحدى هاتين القريتين.

وأكّد عضو بلدية ميس الجبل، حسن طه، الذي اطلع على الصور أنها في قريته.

ميس الجبل (Getty Images)

وروى خليل حمدان، الذي يبيع سجادًا ومفروشات متنقلًا في سيارته، أنّ بيته الأوّل في القرية الذي هجره في العام 2023 تهدّم خلال المواجهة السابقة بين حزب الله وإسرائيل، عام 2024.

وبعد وقف إطلاق النار، استأجر منزلًا آخر في ميس الجبل جهّزه بما يملك من مال، وسكن فيه بضعة أشهر قبل أن يُجبر على النزوح مجددًا إلى منطقة جبلية بعيدة عن الحدود.

وقال "كل ما جمعته من مال... وضعته لكي أقوم بتأسيس بيت من جديد، وفقدت كلّ شيء مرة ثانية".

وأكمل بحسرة "تعب العمر كلّه انتهى بلحظة، يصل المرء أحيانًا إلى مرحلة يقول فيها إنّ الموت أفضل من الحياة هذه التي نعيشها".

"لن يعودوا"

وانتهت الحرب السابقة بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الأول/ نوفمبر 2024، تعرّضت خلالها عدّة قرى حدودية إلى دمار كبير. وتواصل القصف الإسرائيلي حتى بعد وقف النار، ووثّقت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته في آب/ أغسطس؛ "تعرّض أكثر من 10 آلاف منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير"، بين مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2024، و26 كانون الثاني/ يناير 2025.

وأشارت المنظمة حينها إلى دمار واسع "متعمّد"، ألحقه الجيش الإسرائيلي بالعديد من القرى الحدودية، وقع معظمه بعد وقف إطلاق النار.

واتّهم لبنان إسرائيل التي أبقت آنذاك سيطرتها على 5 نقاط في مناطق حدودية في جنوب لبنان، بأنّها تقوم بعملية تدمير ممنهج لهذه القرى.

وبعد اندلاع الحرب مجددًا بين حزب الله وإسرائيل، في 2 آذار/ مارس، على خلفية الحرب على إيران، اجتاحت القوات الإسرائيلية مناطق عدّة في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي بوجود عمليات "تفجير ونسف"، تنفّذها في عدد من القرى الحدودية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 16 آذار/مارس، إنّ سكان جنوب لبنان "لن يعودوا إلى منازلهم في منطقة جنوب نهر الليطاني، حتى يتم ضمان سلامة سكان الشمال" في إسرائيل.

وتعليقًا على هذه التصريحات، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى كاتس الشهر الماضي عن "قلقها البالغ".

وانتقدت منظمة العفو الدولية من جهتها إعلان كاتس، "تسريع تهديم الجسور والمنازل في جنوب لبنان"، معتبرة أنه "يجب ألا يُسمح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي من دون مساءلة في مختلف أنحاء المنطقة".

وأعلن كاتس أواخر آذار/ مارس كذلك أنه "سيتم هدم جميع منازل القرى (اللبنانية) المتاخمة للحدود (مع إسرائيل)، وفقًا لنموذج رفح وبيت حانون في قطاع غزة، وذلك للقضاء نهائيًا على التهديدات على طول الحدود التي تطال سكان شمال إسرائيل"، في إشارة إلى المدينتين اللتين دمّرتهما العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال حرب الإبادة.

وتوغّلت القوات الإسرائيلية، وفق مصدر عسكري لبناني، ما بين 5 إلى 10 كيلومترات في نقاط متفرقة في جنوب لبنان.

كما قصفت إسرائيل 5 جسور تربط منطقة جنوب نهر الليطاني بشماله.

"دمار"

وبلغت نسبة الدمار في ميس الجبل نحو 50%، قبل الحرب الجارية، طالت خصوصًا الأطراف الشرقية للقرية، بحسب طه.

غير أنّ الصور الحديثة تبيّن أن الدمار فيها حديث، ويشمل وسط القرية.

وقال طه "لا نستطيع الآن إحصاء نسبة الدمار، كان هناك دمار بحدود نسبة 50%...لكن حسب الصور التي نراها نعتقد أنّ الدمار قد يصل إلى 80%".

وأكد أنّ الدمار الظاهر في الصور يطال "قلب القرية الذي لم يكن مدمّرًا في السابق، بل كانت أطرافها الشرقية مدمّرة" فقط.

وقال إنّ جزءًا من السكان عادوا بعد الحرب الأخيرة وسكنوا البيوت التي كانت ما زالت بحالة جيّدة، ورمموا ما كان متضررًا منها، فيما استأجر بعض من فقدوا منازلهم منازل أخرى للعيش فيها.

ميس الجبل (Getty Images)

وكان البنك الدولي قدّر كلفة إعادة الإعمار في لبنان بنحو 11 مليار دولار، إلا أنّ عملية إعادة الإعمار تعثّرت جراء عودة الحرب.

وخسر خليل حمدان كذلك حقلًا من الزيتون معمّرًا ورثه عن أجداده. وقال بأسى "أنا أعتبر نفسي مظلومًا، أنا لا أنتمي إلى حزب ولا علاقة لي بالأحزاب. أنا مواطن أحبّ دولتي، وأريد أن تكون على الأرض وتحميني".

وأضاف "3 سنوات من دون عمل، ونزوح من مكان إلى مكان، لم تعد لدينا قدرة على الاحتمال".