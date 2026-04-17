الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وقصف مناطق في الجنوب

اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، بعد قصف عدة مناطق في جنوب لبنان، فيما حذّر المواطنين من العودة إلى القرى الجنوبية وسط استمرار التوتر الميداني.

أنصار حزب الله يحتفلون بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ في الضواحي الجنوبية لبيروت، 17 نيسان 2026 (Getty Images)

قال الجيش اللبناني، فجر اليوم الجمعة، إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر منذ دخوله حيز التنفيذ عند منتصف الليل، مشيرًا إلى تنفيذ قصف استهدف عددًا من القرى في جنوب لبنان.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التمهل في العودة إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية، في ظل استمرار ما وصفته بالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع طال مناطق مختلفة، دون أن يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وجاء ذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين عقب أسابيع من التصعيد العسكري، حيث أُعلن أن الاتفاق برعاية أمريكية ويفترض أن يستمر مبدئيًا لمدة 10 أيام، بحسب ما ورد.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بسقوط قذائف مدفعية قرب مدينة صور الساحلية بعد وقت قصير من بدء الهدنة، كما أشارت إلى استهداف طائرة مسيّرة سيارة في إحدى بلدات الجنوب.

وفي المقابل، كانت تقارير قد تحدثت عن إطلاق صواريخ من جانب حزب الله باتجاه شمال إسرائيل قبيل بدء سريان وقف إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بشظايا، وفق فرق الإسعاف الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا أنه استهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، في أعقاب تلك الهجمات.