عون: المفاوضات مع إسرائيل ليست ضعفا ونقف عند مرحلة جديدة نحو اتفاقات دائمة

ألقى الرئيس اللبناني خطابا للأمة بعد بدء وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إسرائيل ليست ضعفا مستبعدا أي اتفاق يمس بالحقوق أو يفرط بتراب البلاد، متحدثا عن مرحلة جديدة تنتقل من وقف النار إلى اتفاقات دائمة.

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في خطاب للأمة مساء، الجمعة، إن المفاوضات مع إسرائيل "لم تأت من ضعف وليست ضعفا أو تراجعا وهي نابعة من مسؤولية حماية لبنان"، مشيرا إلى أنه "استعدنا قرار لبنان للمرة الأولى منذ نصف قرن ولم نعد ورقة في جيب أحد أو ساحة لحرب أحد".

وأضاف "لن نبرم أي اتفاق يمس حقوقنا أو ينتقص من كرامة شعبنا أو يفرط بذرة تراب من الوطن، وهدفنا تحرير كامل التراب اللبناني وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين إلى بيوتهم وبسط سيطرة الدولة وعودة الأسرى".

وذكر عون في خطابه الذي جاء بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أنه "نقف على أبواب مرحلة جديدة تفضي بالانتقال من وقف إطلاق النار إلى اتفاقات دائمة تحفظ حقوق شعبنا ووحدة أرضنا وسيادة وطننا. ما قمنا به هو الأصلح والأصوب والاتفاق جاء نتيجة جهود دولية وإقليمية وتحملنا في سبيل ذلك الكثير".

كما أعلن عن استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن الخيارات اللبنانية، مضيفا "سأذهب إلى أي مكان لإنقاذ لبنان، والدستور والقانون هو ما يحكمنا والقوات المسلحة الواحدة هي ما يحمينا".

وخاطب عون اللبنانيين قائلا "ثقوا أن ما نقوم به اليوم وغدا، هو من أجل سلامتكم وحمايتكم وحياتكم الحرة الكريمة والآمنة، ومن أجل أن نمنح أبناءكم مستقبلا أكثر أمانا واستقرار، لا أن نكرسهم أرقاما للموت كل بضع سنوات، أضاحي لخارج قريب أو بعيد. كل من سقط من أجل الوطن".

وتابع "إننا جميعا في سفينة واحدة، فإما أن نقودها بحكمة، حتى نصل بها إلى بر الأمان، وإما أن نغرقها ونغرق معها جميعا، ولا يحق لأي كان أن يرتكب تلك الجريمة، لا بحجة شعار، ولا بغريزة انتحار، ولا ولاء لغير لبنان وشعبه".

ويأتي خطاب عون بعد يوم من محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعقبها إعلان الأخير عن بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، كما قال إنه سيدعو الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للقاء في البيت الأبيض.

وكان الرئيس اللبناني قد رفض التحدث هاتفيا مع نتنياهو الخميس بعد تنسيق أميركي لإجرائها، وقد تحدث ترامب مع كل منهما بشكل منفصل وأعلن أن كلاهما "وافقا على تحقيق السلام بين البلدين".