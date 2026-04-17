لبنان في اليوم الأول من الهدنة: عشرات آلاف النازحين يعودون إلى مناطقهم بالجنوب وبضاحية بيروت

بدأ عشرات آلاف النازحين العودة لجنوب لبنان وضاحية بيروت عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما حذر الجيش اللبناني المواطنين من التسرع بالعودة، مسجلا خروقات إسرائيلية وقصفا لبلدات جنوبية رغم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ورُصدت حركة عودة كثيفة لعشرات آلاف النازحين من مناطق شمالي بيروت، وصولًا إلى ضاحيتها الجنوبية، حيث شهدت الطرقات المؤدية إلى المنطقة ازدحاما خانقا.

كما سُجلت كثافة مرورية كبيرة على الطرقات الممتدة من بيروت وجبل لبنان باتجاه مناطق جنوبي البلاد، لا سيما على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينتي صيدا وصور.

وأعلن الجيش اللبناني، تسجيل خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، مضيفا في بيان أنه سجل عددا من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت قصف بلدات وقرى جنوبي البلاد.

وأضاف: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية شملت قصفا متقطعا طال عددا من القرى بالجنوب".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام، اعتبارا من منتصف الليل، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف عن ألفين و196 شهيدا، و7 آلاف و185 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

