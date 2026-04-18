لبنان: النازحون يتفقّدون بيوتهم ولا يستقرّون فيها خشية تجدّد القتال

يتريث النازحون اللبنانيون في العودة إلى منازلهم التي مسّها الدمار أو الضرر، مع انتشار مخاوف بينهم من تجدّد القتال وعدم استقرار وقف إطلاق النار، ليكتفي أكثرهم بتفقّد بيوتهم وجلب احتياجاتهم قبل العودة إلى مراكز الإيواء.

استغلت سماح حجول حلول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله لتتفقد بيتها في الضاحية الجنوبية، وأحضرت لأطفالها ثيابًا صيفية قبل أن تعود أدراجها إلى خيمة النزوح عند الواجهة البحرية للعاصمة، غير واثقة باستمرار وقف إطلاق النار، حالها حال كثير من النازحين اللبنانيين.

وقالت سماح، الأم لأربعة أطفال والنازحة من منطقة الليلكي، "أخاف من العودة إلى منزلي لأنّ الوضع لم يستقر بعد".

اكتفت سماح بتفقّد منزلها في الضاحية الجنوبية، التي تعرضت لدمار واسع جرّاء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت لأكثر من شهر. ووجدت البيت قد تعرّض لأضرار طفيفة منها تحطّم زجاج نوافذه، لكنّها فضّلت مع ذلك مغادرته.

وقالت "أذهب من أجل تحميم الأولاد، وإحضار ثياب صيفية" مع ارتفاع درجات الحرارة في اليومين الأخيرين، وأضافت "لكنّنا لا نشعر بالأمان لنعود".

وعبّرت سماح عن مخاوفها قائلة "أخشى أن يحدث شيء في الليل، ولا أتمكّن من حمل أولادي والفرار بهم" على غرار ما فعلته بعد اندلاع الحرب في الثاني من آذار/ مارس.

وفيما عاد كثير من النازحين إلى مناطقهم بعد سريان الهدنة، منتصف ليل الخميس الجمعة، انتظر آخرون يقيمون في خيم في وسط بيروت انقضاء مهلة الأيام العشرة، التي حددها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف النار، قبل حسم قرارهم.

وقالت سماح "سننتظر لنرى ما سيحصل.. إذا تمّ تثبيت وقف إطلاق النار سنعود إلى منازلنا".

ومنذ إعلان الهدنة تتوافد عائلات إلى الضاحية الجنوبية لتفقّد منازلها وأخذ احتياجاتها. ولا تزال أحياء في عمق المنطقة شبه خالية، مع تفضيل سكان كُثر التريّث قبل العودة نهائيًّا.

وبين هؤلاء حسن (29 عامًا) الذي تفقد منزله يوم السبت، قبل أن يعود إلى مركز إيواء داخل مدرسة.

وقال حسن، وهو أب لطفل "جئت لأتفقّد المنزل، وأحضر أغراضًا منه".

وأوضح عن سبب مغادرته قائلًا، "لا أستطيع البقاء؛ لأنّنا نخاف من أيّ توتّر في ظلّ خرق الهدنة، ومع إعادة إقفال مضيق هرمز".

وتابع حسن، الذي طلب عدم كشف اسمه كاملًا، "لا شيء يؤشر إلى أنّه ثمة حلّ، نخاف إذا عدنا إلى الضاحية أن نخسر مكاننا في المدرسة التي نزحنا إليها".

"عدو غدار"

وأسفرت الحرب، التي امتدّت أكثر من 6 أسابيع، عن استشهاد نحو 2300 شخصًا ونزوح أكثر من مليون، بحسب السلطات، خصوصًا من ضاحية بيروت ومن جنوب البلاد، المنطقتين اللتين تعدان من معاقل حزب الله.

وأدّت أعداد النازحين الكبيرة إلى أن تضيق بهم المدارس، التي حوّلتها الحكومة إلى مراكز إيواء تضمّ عشرات الآلاف من النازحين، خصوصًا في بيروت ومحيطها.

وتفاقمت المخاوف يوم السبت، بعد تصريحات للقيادي في حزب الله، محمود قماطي، دعا فيها النازحين إلى تفقد منازلهم والعودة بعدها إلى أماكن نزوحهم.

وقال خلال مؤتمر صحافي في الضاحية "أدعو أهلنا ألا تستقروا حيث تذهبون إلى الجنوب، أو تعودون إلى الضاحية، كونوا على حذر؛ الغدر الإسرائيلي متوقع في كل وقت وهذه هدنة مؤقتة".

وتابع "خذوا نَفَسًا، واطمئنّوا قليلًا ولكن لا تتخلوا عن الأماكن التي لجأتم إليها حتى نطمئن تمامًا للعودة"، مضيفًا "سوف ندعوكم للعودة والاستقرار، أمّا الآن فللاطمئنان ثم المغادرة".

وشهدت البلاد زحمة سير صباحًا على الطريق من بيروت إلى الجنوب، مقابل زحمة معاكسة بعد الظهر من الجنوب باتجاه صيدا وبيروت.

وفي الأثناء، يتبادل حزب الله وإسرائيل اتهامات بخرق الهدنة. وتواصل القوات الإسرائيلية، وفق الإعلام المحلي وشهادات السكّان، تنفيذ عمليات تدمير وتفجير لمنازل في عدد من القرى الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنّه قتل أفراد "خلية إرهابية" اقتربوا من قواته جنوبًا.

"يعودون بحذر"

وتأمل السلطات اللبنانية أن يتيح تثبيت وقف إطلاق النار انطلاق مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أميركية، من شأنها أن توفّر شروط عودة النازحين إلى بلداتهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدّمت إليها في جنوب لبنان.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إقامة ما سمّاه بـ"خط أصفر" في جنوب لبنان، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن مناطق سيطرة حركة حماس في غزة، بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنّ قواته ستبقى ضمن "منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات".

ويحدث هذا فيما يرفض حزب الله ومناصروه أي تفاوض مع إسرائيل، ويتهمون السلطات بـ"الاستسلام" و"التخاذل".

ومنذ الساعات الأولى لسريان الهدنة، عملت وحدات الجيش وبلديات ومنظمات محلية في جنوب لبنان على المساهمة في فتح طرق وجسور أغلقتها الغارات.

وأكّد نائب رئيس البلدية في بلدة حناويه، مصطفى بزّون، وجود أبنية سكنية مدمرة، ومحالّ متضررة جراء الغارات.

وقال، إنّ "أول ما نقوم به هو أن نعيد الحياة مجددًا من خلال تأمين الخدمات كافة، من اتصالات وفتح طرقات، حتى تعود الناس بأسرع وقت ممكن إلى حياتها الطبيعية".

مضيفًا "يعود الناس ولكن بحذر، لكنّنا نبني على أن تكون عودتهم دائمة، ربما ستغادر موقتًا لكنّها ستعود" لاحقًا.