لبنان: انتشال جثة من تحت أنقاض مبنى قصفته إسرائيل قبل الهدنة في صور واستمرار عمليات إزالة الركام

انتشلت فرق الإنقاذ جثمان شخص، السبت، وتواصل البحث عن 8 مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة صور جنوبي لبنان، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستمرار رفع الأنقاض في حي سكني بمدينة صور، وتحديدا في مبنى "سلامة" المكون من 12 طابقا، حيث انتشلت الفرق، بالتعاون مع البلدية، جثمان أحد الضحايا.

وأضافت أن البحث مستمر عن 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الركام.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت، عقب عدوان إسرائيلي واسع على لبنان استمر منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وأسفر العدوان خلال 45 يوما عن استشهاد 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام التالي وقف لإطلاق النار، إلا أن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 آذار/ مارس الماضي.