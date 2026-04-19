جندي إسرائيلي يحطّم مجسّما للسيد المسيح في جنوب لبنان

وثّق جندي إسرائيلي نفسه وهو يحطم مجسما للسيد المسيح ببلدة "دبل" جنوب لبنان، مما أثار موجة استنكار واسعة. وزعم جيش الاحتلال إجراء تحقيق، تزامنا مع استمرار انتشاره الميداني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أعقاب ذلك، زعم جيش الاحتلال أنه "يُجري تحقيقًا" في الحادثة، من دون أن يقدّم تفاصيل واضحة بشأن ملابساتها، أو أي خطوات فعلية للمحاسبة.

وأظهرت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جندي الاحتلال، يضرب تمثالا للمسيح بمطرقة ثقيلة.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، أن الجيش "يُجري حاليا تدقيقا في الصورة".

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن التمثال يقع في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأكدت بلدية دبل أن التمثال موجود في البلدة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وانخرط لبنان في الحرب على إيران، مطلع آذار/ مارس الماضي، حين أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل دعما لطهران، فيما شنّت إسرائيل عدوانا واسعا في أنحاء البلاد، وتوغّل جيشها برا، جنوبي البلاد.

ولا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في المنطقة على الرغم دخول وقف إطلاق النار بين البلدين، حيّز التنفيذ، الجمعة.