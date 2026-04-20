خروقات إسرائيلية متواصلة: قصف ونسف منازل في جنوب لبنان وحزب الله يعلن تدمير 4 دبابات

خروقات إسرائيلية متواصلة في لبنان: قصف ونسف منازل وتحليق للطائرات في أجواء الجنوب والبقاع وانتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في مدينة صور، فيما أعلن حزب الله تدمير 4 دبابات ميركافا على دفعتين مساء الأحد.

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان من خلال القصف المدفعي والجوي والاستهدافات ونسف المنازل، بعدما بقيت قواته في المناطق التي توغلت إليها وتسيطر على بلدات ضمن ما يسمى بـ"الخط الأصفر" وتعمل على تدميرها، فيما حذر النازحين اللبنانيين من العودة إلى عدد من القرى، كما دعاهم إلى عدم الاقتراب من منطقة نهر الليطاني والمناطق المحيطة بها.

وأعلن حزب الله تدمير 4 دبابات "ميركافا" على دفعتين مساء الأحد، وقال إنها "شوهدت النيران تندلع فيها قبل أن يعمد" الاحتلال "عند الساعة 18:00 إلى سحبها من مكان الحدث"، وذلك في ما قال إنه "أثناء ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة خروقاتها الفاضحة والموثقة على مدى 3 أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفيما كان رتل مؤلف من ثماني مدرعات يتحرك من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها" المقاتلون "مسبقا في المكان".

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، وقبلها أغار الطيران المسيّر على منزل في بلدة برج قلاويه فجرا، فيما رصدت تحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى المنطقة. كما أوردت أن الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير عدد من المباني السكنية في بلدات شمع والناقورة والبياضة في قضاء صور. من جهة أخرى استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية والمسيّرة على علو منخفض فوق صور وقراها.

وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور فجرا، من انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض من مبنى سلامي في صور، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية قبل 5 دقائق من وقف إطلاق النار. وبذلك يرتفع عدد شهداء مجزرة صور إلى 19 شهيدا، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن 4 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الساعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه نفذ قصفا مساء الأحد، استهدف ما وصفه بـ"قاذفة صواريخ محملة وجاهزة للإطلاق"، في منطقة قلاويه جنوبي لبنان، ما يشير إلى استمرار التوتر الميداني على الحدود الجنوبية للبنان. وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي، قوله إن الجيش يعتزم إقامة 20 موقعا عسكريا في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة رغم الهدنة المعلنة.

