شركات الطيران الأجنبية تستأنف رحلاتها إلى قطر للمرة الأولى منذ الحرب على إيران

من المقرر أن تستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى قطر بشكل تدريجي، بعدما كانت الدوحة قد أغلقت مجالها الجوي إثر الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران ورد الأخيرة بهجمات على قواعد ومصالح أميركية في دول الخليج.

ستستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار حمد الدولي في قطر بشكل تدريجي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية الإثنين.

وقالت الهيئة في بيان "أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني إعلانا ملاحيا لعودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية العاملة في دولة قطر بشكل تدريجي، إلى مطار حمد الدولي".

وأوضحت، أن "هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة".

وأكدت "أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دوليا، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران"، من دون إعلان جدول الرحلات المتوقعة.

وأكد محمد بن فالح الهاجري وهو المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة، أواخر شهر آذار/ مارس، أن "العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية".

وأضاف الهاجري حينها "ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

وتابع "جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في 7 آذار/ مارس، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن أن يتم التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة، وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة".

يأتي ذلك بعدما دخل في 8 نيسان/ أبريل، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة وإيران.