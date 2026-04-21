سلام يتمسك بإنهاء "الحروب بالوكالة": تحذيرات من مفاوضات لبنانية إسرائيلية "غير متكافئة"

يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانخراط في مسار تفاوضي مع إسرائيل بدعم فرنسي، وسط رفض أميركي–إسرائيلي لدور باريس، ومخاوف دبلوماسية من فرض شروط "غير واقعية" على بيروت في ظل اختلال موازين القوة في أي مفاوضات مباشرة.

ناقش رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مع مسؤولين أوروبيين في لوكسمبورغ سبل تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وسط مساعٍ دولية للمضي في المسار التفاوضي، في وقت يتصاعد فيه التباين حول دور فرنسا ومخاوف من ضعف الموقف اللبناني في أي مفاوضات مباشرة محتملة.

ويبحث سلام مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، سبل تعزيز موقف لبنان في محادثات مرتقبة مع إسرائيل تستضيفها الولايات المتحدة، يوم الخميس، على مستوى السفراء، رغم عدم وضوح ما إذا كانت تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر عشرة أيام ودخل حيّز التنفيذ الجمعة، أم تمهيد الطريق لمفاوضات أوسع.

وقال سلام، في كلمة ألقاها اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن بلاده تأمل أن يكون وقف إطلاق النار "مستدامًا"، وأن يضع حدًا لـ"الحروب بالوكالة" التي أثقلت كاهل لبنان لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن لبنان "في حرب لم يسعَ إليها ولم يخترها"، وأن إنهاءها "بات ضرورةً ملحّة".

وشدّد على أن الطريق إلى ذلك يمرّ عبر "احتكار الدولة" لقرار الحرب والسلم، مشيرًا إلى التزام حكومته العمل على نزع سلاح حزب الله، واتباع المسار الدبلوماسي مع إسرائيل للوصول إلى "حل دائم".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الحرب التي اندلعت في الثاني من آذار/ مارس، إثر إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ردًا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وشكر سلام الاتحاد الأوروبي على دعمه، مشددا على أن لبنان بحاجة إلى شركائه الأوروبيين لمواجهة "أزمة إنسانية غير مسبوقة"، تفاقمت بعد حربين خلال أقل من ثلاث سنوات، إلى جانب دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وساطة أميركية؟ مخاوف من أن تواجه بيروت "مطالب غير واقعية"

وتعتبر الحكومة اللبنانية فرنسا شريكًا موثوقًا، في وقت تسعى باريس، التي شاركت في التوسط لوقف إطلاق النار عام 2024 وأسهمت في إنشاء آلية لمراقبته، إلى لعب دور داعم لتعزيز موقع بيروت التفاوضي، دون الانخراط المباشر في محادثات "ثنائية ومباشرة بطبيعتها"، بحسب مسؤول في الرئاسة الفرنسية، تحدث لوكالة "رويترز".

إلا أن هذا الدور يواجه رفضًا أميركيًا وإسرائيليًا؛ إذ قال سفير إسرائيل في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه ينبغي استبعاد فرنسا من أي محادثات، واصفًا باريس بأنها "لا تمتلك أي تأثير إيجابي"، فيما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى تهميش الدور الفرنسي رغم استمرار التنسيق معها.

ويأتي ذلك في ظل توتر متزايد بين إسرائيل وفرنسا على خلفية مواقف باريس من الحرب على غزة والاعتداءات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية، وانتقاداتها للهجمات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب اتصالاتها مع الجناح السياسي لحزب الله.

في المقابل، يخشى دبلوماسيون أوروبيون ولبنانيون من أن تكون الحكومة اللبنانية، في حال انطلاق مفاوضات مباشرة، أضعف من أن تواجه مطالب "غير واقعية"، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفجير توترات داخلية، في ظل رفض حزب الله الانخراط في أي مفاوضات مع إسرائيل.

وقال دبلوماسي لبناني، إن بلاده "تبذل قصارى جهدها" لإعادة فرنسا إلى طاولة المفاوضات، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل "مصممتان على عدم إشراكها".

وفي سياق متصل، تسيطر القوات الإسرائيلية على مناطق واسعة في عمق جنوب لبنان، في إطار مساعٍ لفرض منطقة عازلة بذريعة "حماية" شمال إسرائيل من هجمات حزب الله، الذي يؤكد بدوره احتفاظه بحق "المقاومة" ضد الوجود الإسرائيلي.

كما تثير الاتهامات الإسرائيلية بعجز الدولة اللبنانية في ملف سلاح حزب الله، بعد وقف إطلاق النار عام 2024، تساؤلات بشأن إمكانية المضي في أي مسار تفاوضي، رغم طرح فرنسا مبادرات قوبلت بالرفض من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتؤكد باريس أنها، على عكس واشنطن، تمتلك وجودًا ميدانيًا فاعلًا في لبنان من خلال نحو 700 جندي ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مشددة على أن أي اتفاق سلام سيحتاج إلى حضور دولي لضمان تنفيذه.

وحذّر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الثلاثاء، من أن القوات الإسرائيلية التي تسيطر على أجزاء من جنوب البلاد "ستواجه مقاومة" في حال عدم انسحابها، ما ينذر بإمكانية تجدد المواجهة.

"المنطقة العازلة" الإسرائيلية في لبنان "مؤقتة"

واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن "المنطقة العازلة" التي فرضها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان "مؤقتة"، من دون أن تطالب بإلغائها فورا، مؤكدة في الوقت ذاته وجوب احترام "وحدة الأراضي" اللبنانية "في ختام المفاوضات" مع إسرائيل.

جاء ذلك في إحاطة قدمها مسؤول فرنسي للصحافيين، الثلاثاء، قبيل اللقاء بين ماكرون وسلام، حيث أظهرت الرئاسة الفرنسية تقليلا من أهمية "المنطقة العازلة"، التي أقامتها إسرائيل في الجنوب اللبناني.

والأحد، أكدت فرنسا أن زيارة سلام إلى باريس ستكون مناسبة للتذكير بدعمها "وحدة الأراضي" اللبنانية، ولجهوده لنزع سلاح حزب الله؛ وقبل أيام، أعلنت إسرائيل إقامة "خط أصفر" في جنوب لبنان يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى، على غرار ما قامت به في قطاع غزة.

وقال المسؤول الفرنسي للصحافيين "لا يجب أن نولي اهتماما كبيرا للمواقف الإسرائيلية التي تعتبر أولا وقبل كل شيء ‘دفاعية‘، بمعنى إقامة منطقة عازلة يعتبرونها ضرورية لضمان أمنهم"، معتبرا أنها "ذات صبغة مؤقتة".

وأضاف "الرهان اليوم ليس على تحريك هذه الخطوط والعودة فورا إلى تلك التي رسمت في مراحل سابقة، بل في استقرار الوضع وتفادي استئناف القتال".

واعتبر أن المنطقة العازلة "يجب أن تعاد إلى اللبنانيين" في "ختام المفاوضات" التي يجري التحضير لها بين الطرفين، وأنه "يجب احترام وحدة الأراضي" اللبنانية في إطار "سلام دائم".

وبينما عبر مسؤولون إسرائيليون عن رغبتهم في أن تبقى فرنسا بعيدة عن المفاوضات مع لبنان، تدافع الرئاسة الفرنسية عن أهمية دورها في تسوية مستقبلية.

وقالت مستشارة للرئيس ماكرون إنّ "فرنسا جزء من البلدان التي لها دور ملموس جدا ومباشرا جدا من أجل ‘تعزيز موقع‘ الحكومة اللبنانية"، و"دعم عملها بشكل ملموس للغاية في تنفيذ" نزع سلاح حزب الله.

واعتبرت أن "هناك عددا قليلا جدا من الدول القادرة على التحرك بشكل مباشر، من بينها فرنسا، والإسرائيليون كما الأميركيون يدركون ذلك جيدا".