لبنان: الاحتلال يفجر منازل بالخيام وبنت جبيل... برّي: لسنا ضد التفاوض مع إسرائيل بشروط

فجّر الجيش الإسرائيلي، عدة مبان في مدينة بنت جبيل ومنازل في بلدة الخيام بجنوب لبنان، فيما أنذر بإخلاء مبنى في بلدة أخرى.

وأفاد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، بعدم معارضة التفاوض مع إسرائيل شريطة أن يكون غير مباشر، مؤكدا رفض قبول أي "خط أصفر" جنوبي لبنان، ومشددا على مواجهة الاحتلال "بالمقاومة"، حال إصراره على البقاء، مع دعوة النازحين للتريّث بالعودة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي "أقدم فجرا، (الثلاثاء) على تفجير عدد من المباني وتدميرها في حي المسلخ في مدينة بنت جبيل، وقامت الآليات المعادية بأعمال التجريف والهدم".

وقبل ذلك، أكّدت أن قوات الاحتلال، "نفذت عملية تفجير للمنازل في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون"، في جنوب البلاد، مضيفة أن "صاحب صيدلية في حارة صيدا (في قضاء صيدا بمحافظة الجنوب)، تلقى اتصالا تحذيريا بوجوب الإخلاء خلال 10 دقائق".

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن استشهاد 2294 شخصا وإصابة 7 آلاف و544 آخرين، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

