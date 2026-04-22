الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 ألف منزل في لبنان بينها المئات خلال الهدنة

أظهرت معطيات رسمية لبنانية تدمير 17,756 وحدة سكنية وتضرر 32,668 أخرى خلال 46 يومًا من الحرب، مع استمرار الهدم الإسرائيلي رغم الهدنة؛ خلال وقف إطلاق النار وفي إطار عدوان "محراث المال" دمر الاحتلال 428 وحدة سكنية على الأقل.

أحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان تضرّر وتدمير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال ستة أسابيع من الحرب مع حزب الله، وفق ما أفاد مسؤول، اليوم الأربعاء، في معطيات تعكس حجم الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في المناطق الحدودية والجنوبية.

وبحسب ما أفاد أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، الدكتور شادي عبد الله، لوكالة، فإنه "بحدود 46 يوما (من الحرب)، هناك 17,756 وحدة سكنية مدمرة و32,668 وحدة سكنية متضررة"، مشيرًا إلى أنه سبق أن أورد خلال مؤتمر صحافي أرقامًا بلغ مجموعها 62 ألفًا، قبل أن يوضح أن خطأ حصل في الإحصاء.

وأضاف عبدالله أن "428 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جنوبي لبنان و50 وحدة سكنية تضررت خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار"، في وقت يطالب فيه لبنان بتمديد الهدنة لمدة شهر، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب.

ورغم سريان هدنة بين حزب الله وإسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي لمدة عشرة أيام، تواصل القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان تنفيذ عمليات هدم وتفجير، وفق ما أفادت به السلطات اللبنانية وشهود عيان وأعلن هنه جيش الاحتلال ورصدته وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما تمنع سكان عشرات القرى الحدودية من العودة إليها.

وأظهرت صور التقطت من الجانب الإسرائيلي للحدود منتصف الشهر الجاري، دمارًا واسعًا في قريتين لبنانيتين حدوديتين، بينما كانت جرافات وآليات هندسية أخرى تقوم بهدم مبانٍ في إحدى هاتين القريتين، في محاولة لاستنساج إستراتيجية التدمير والنسف التي اتبعها الاحتلال في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين إن "العدوان الممتد بين عامي 2023 و2025، وهو في الواقع عدوان لم يتوقف، خلّف دمارًا هائلًا على مختلف المستويات"، مشيرة إلى أن "أكثر من 220 ألف وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت".

وأضافت أن ما يجري يمثل "إبادة حضرية ممنهجة"، حيث تعمّد الجيش الإسرائيلي محو الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية ومعالم تاريخية ودور عبادة، إلى جانب "إبادة بيئية" طالت الغابات والأراضي الزراعية وموارد المياه.

وفي موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ خلال الأسابيع الأخيرة تدمير "خط القرى الأول" في جنوب لبنان ضمن عملية أطلق عليها "محراث المال"، بهدف منع السكان "الشيعة"، على حد تعبيرها، من العودة إلى المناطق الحدودية ومنع تمركز عناصر حزب الله قرب المستوطنات الحدودية.

وذكرت القناة أن عمليات هدم القرى والمنازل في جنوب لبنان تُعد من أبرز القضايا التي تثير قلق حزب الله، مشيرة إلى أن الحزب طلب مؤخرًا من إيران الضغط على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف هذه العمليات، ضمن أي اتفاق يشمل لبنان.