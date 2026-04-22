لبنان سيطلب في المحادثات مع إسرائيل الخميس تمديد الهدنة لمدة شهر

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات جارية لتمديد الهدنة الهشة، وأشار مصدر رسمي لبناني إلى أن بلاده ستطلب تمديدها خلال جولة المحادثات الثانية مع إسرائيل على مستوى السفيرين في واشنطن يوم غد الخميس.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته "لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها والالتزام بوقف إطلاق النار" الذي بدأ سريانه منذ الجمعة لمدة عشرة أيام، وجاء بعد اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، هو الأول بين البلدين منذ عقود.

ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون من جهته الأربعاء، أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار ولن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا"، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم وتدمير في بلدات جنوبي لبنان.

وأضاف خلال استقباله "اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي"، أنه "في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب".

وأشار عون إلى أن "الدعم الأميركي الذي أبلغنا به الرئيس (الأميركي) دونالد ترامب إضافة إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز أن نضيعها لأنها قد لا تتكرر".

وشدد على أن "عودة النازحين إلى قراهم هي من الأولويات لا سيما وأن أبناء الجنوب، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية"، مؤكدا أن "الدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان".