استهداف آمال خليل... "جريمة حرب" ومحاولة إسرائيلية لـ"إسكات الإعلام الحر"

أدانت السلطات اللبنانية وحزب الله استهداف الصحافية آمال خليل في بلدة الطيري، وعرقلة إنقاذها، معتبرين ذلك "جريمة حرب"، وسط تصاعد التحذيرات من استهداف الإعلاميين في جنوب لبنان.

أدان مسؤولون لبنانيون، اليوم الخميس، "تعمّد إسرائيل استهداف الصحافيين"، معتبرين أن ذلك يرقى إلى "جريمة حرب"، وذلك غداة استشهاد الصحافية آمال خليل، وإصابة المصورة المستقلة زينب فرج، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري جنوبي البلاد، وتخللتها عرقلة وصول فرق الإسعاف.

وجاء ذلك في وقت أثارت فيه الجريمة الإسرائيلية صدمة واستنكارًا واسعًا في لبنان، حيث قال رئيس الجمهورية، جوزاف عون، إن "تعمّد إسرائيل دائمًا استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان"، معتبرًا أنها "جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزًا لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها".

ولاحقت طائرة مسيّرة إسرائيلية خليل وأصابتها بقنبلة قبل قصفها داخل مبنى، وفق ما نقل "التلفزيون العربي" عن الدفاع المدني؛ وبعد عرقلة وصول فرق الإنقاذ إليها لساعات، تمكنت فرق إسعاف بمواكبة الجيش اللبناني، وباستخدام آلية لرفع الأنقاض، من انتشال جثمان خليل من تحت الركام.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، أن "استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم، بل واستهداف مواقعهم مجددًا بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة"، مشددا على أن "لبنان لن يدّخر جهدًا في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة".

وفي السياق ذاته، أدان حزب الله، في بيان، ما وصفه بـ"الجريمة الوحشية الغادرة" بحق المراسلة الميدانية في صحيفة "الأخبار"، معتبرًا أن استهدافها يشكل "جريمة موصوفة مكتملة الأركان"، وأن ما جرى يعكس "محاولات لإسكات الصوت الحر" ومنع نقل "إجرام العدو"، على حد تعبيره.

وأضاف البيان أن استهداف الصحافية وإصابة زميلتها زينب فرج، ومنع وصول المسعفين إليهما بعد احتمائهما داخل أحد المنازل، قبل استهدافه، "يؤكد حجم الاستهداف المتعمد"، مشددًا على أن "الإعلام الوطني الحر سيبقى مستمرًا ولن ينجح الإرهاب في إسكات صوته".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت إسرائيل، الأربعاء، سيارة في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا بداخلها، بينهما مختار بنت جبيل، في وقت كانت تمر فيه سيارة خليل وزميلتها، ما أدى إلى محاصرتهما في المكان.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحافيتين لجأتا إلى مبنى مجاور، قبل أن تستهدفه غارة إسرائيلية، فيما تمكنت فرق الإسعاف من الوصول إلى الموقع وسحب جثتي ضحيتي الغارة الأولى والمصورة المصابة، لكنها لم تتمكن من انتشال خليل، نتيجة استهداف سيارة الإسعاف بـ"قنبلة صوتية" وإطلاق النار عليها، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وندّدت وزارة الصحة بما وصفته بـ"خرق فاضح مزدوج" تمثّل في عرقلة جهود الإنقاذ، واستهداف سيارة إسعاف تحمل شارة الصليب الأحمر.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ الغارة بعد رصد "مخربين" من حزب الله عبروا ما وصفه بـ"خط الدفاع الأمامي"، مشيرًا إلى "تقارير عن إصابة صحافيتين"، على حد قوله.

وتقع بلدة الطيري ضمن منطقة "الخط الأصفر" التي أعلن الجيش الإسرائيلي إقامتها في جنوب لبنان بعد سريان هدنة مع حزب الله، وكان قد حذّر سكان عشرات البلدات، بينها الطيري، من العودة إليها.

وفي 28 آذار/ مارس الماضي، استشهد ثلاثة صحافيين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في منطقة جزين جنوب لبنان، ما دفع خبراء في الأمم المتحدة إلى الدعوة لإجراء تحقيق دولي، معربين عن إدانتهم لما وصفوه بنمط متكرر في استهداف الصحافيين.