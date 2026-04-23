الكويت تعيد فتح مجالها الجوي والتشغيل التدريجي للمطار الدولي المتضرر من الحرب

أعادت الكويت فتح مجالها الجوي لاستئناف حركة الطيران بشكل تدريجي، للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية ردا على الحرب الإسرائيلية - الأميركية، والتي ألحقت أضرارا كبيرة في مطار البلاد الدولي.

أعلنت الكويت فتح مجالها الجوي اعتبارا من الخميس لاستئناف حركة الطيران بشكل تدريجي، بعدما أغلق مع اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، التي تعرّض خلالها مطار الكويت الدولي لأضرار كبيرة جراء هجمات إيرانية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت "كونا" عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حمود مبارك حمود الصباح، تأكيده "إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية (...) لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار".

وشرح أن الخطوة جاءت بعد "معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له. الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة".

وتعرّض مطار الكويت للاستهداف بشكل متكرّر خلال الحرب التي اندلعت إثر الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، وأوقفتها هدنة معمول بها منذ الثامن من نيسان/ أبريل.

وأضاف الصباح، أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى "محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع".