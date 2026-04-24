العراق: لا اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة بدلا من المالكي... من الأسماء المطروحة؟

لم يتفق "الإطار التنسيقي" في العراق على مرشح جديد لرئاسة الحكومة بدلا من نوري المالكي الذي كان الأوفر حظا لكن الضغوط الأميركية قوضت فرصه، ورغم عدم استبعاده إلا أنه يجري مناقشة أسماء بديلة محتملة له.

فشل تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الجمعة، في الاتفاق على مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة، بعدما قوّضت الضغوط الأميركية فرص نوري المالكي الذي كان الأوفر حظا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقبل الجمعة، عقد قادة "الإطار التنسيقي"، وهو ائتلاف حاكم يضم فصائل شيعية ترتبط بدرجات متفاوتة بإيران وكان قد رشّح المالكي في البداية، اجتماعات عدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مكثفة لحسم ملف رئاسة الحكومة، من دون التوصل إلى نتيجة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بعد اجتماع الجمعة بأنهم سيجتمعون مجددا السبت لـ"حسم مرشح منصب رئاسة الوزراء".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في كانون الثاني/ يناير بوقف دعم العراق في حال عودة المالكي الذي شغل رئاسة الحكومة لولايتين ويتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، إلى المنصب.

وفي العراق، يؤدي ترشيح الكتلة الشيعية الأكبر عمليا إلى وصول مرشح إلى السلطة عبر تكليف رئاسي، لكن تهديدات ترامب أعادت خلط الأوراق.

ورغم أن "الإطار التنسيقي" لم يسحب رسميا دعمه للمالكي، فإن قادته يناقشون أسماء بديلة محتملة.

ومن بين هذه الأسماء رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وباسم البدري الذي يرأس لجنة تُعنى بمنع أعضاء حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين من تولي مناصب عامة.

ولطالما سعى العراق إلى الموازنة بين نفوذ حليفيه، إيران المجاورة والولايات المتحدة.