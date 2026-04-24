خروقات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب تمديد الهدنة

تواصل إسرائيل غاراتها على بلدات جنوب لبنان فجر الجمعة، بالتوازي مع عمليات لحزب الله شملت قصفًا صاروخيًا وإسقاط مسيّرة، رغم إعلان واشنطن تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة أسابيع واستمرار المسار التفاوضي بين الطرفين.

استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، مستهدفًا أطراف بلدات مجدل زون وتولين وخربة سلم ومرتفعات الريحان، بعد ساعات من تصعيد متبادل مع حزب الله، الذي أعلن تنفيذ ست عمليات عسكرية شملت قصف تجمعات للجيش الإسرائيلي وإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة شتولا، في وقت تتواصل فيه الخروقات الميدانية رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار.

ويتزامن هذا التصعيد مع مسار تفاوضي متجدد برعاية أميركية، إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع عقب جولة محادثات في البيت الأبيض، معربًا عن أمله في التوصل إلى "اتفاق سلام" خلال العام الجاري، في حين أكدت بيروت تمسكها بشروط تشمل وقف الاعتداءات وتدمير المنازل واستهداف المدنيين.

وبحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، صباح الجمعة، فقد طالت الغارات منازل ومناطق سكنية، تزامنًا مع قصف مدفعي، فيما تأتي هذه الهجمات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر، تقول تل أبيب إنه رد على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من جنوب لبنان، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف منصات صاروخية وقتل ثلاثة عناصر بزعم محاولتهم تنفيذ هجمات، إلى جانب تسجيل إصابة جندي إسرائيلي من جراء انفجار مسيّرة.

في المقابل، أعلن حزب الله أن عملياته الخميس جاءت "ردًا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار"، وتضمنت استهداف مواقع عسكرية في الطيبة وبنت جبيل، وإسقاط مسيّرة استطلاع في مجدل زون، إضافة إلى قصف مستوطنة شتولا بصليات صاروخية، مؤكّدًا أن هذه العمليات تندرج ضمن "الدفاع عن لبنان وشعبه" في مواجهة استمرار الغارات وهدم المنازل في القرى الحدودية.

