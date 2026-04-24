سفيرة لبنان لدى واشنطن: متمسكون بحدودنا ونرحب بتمديد الهدنة

سفيرة لبنان في واشنطن تؤكد تمسك بيروت بحدودها الدولية، وتشيد بالدعم الأميركي خلال محادثات البيت الأبيض، وترحب بتمديد وقف الأعمال العدائية، وسط خروقات ميدانية متواصلة.

جدّدت سفيرة لبنان لدى واشنطن، ندى حمادة معوض، اليوم الجمعة، تمسّك بلادها بحدودها المعترف بها دوليًا، مشيدة بالدعم الأميركي للبنان، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من الاجتماع التحضيري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وبحسب بيان صدر بعد الاجتماع، قالت معوض إنها شكرت، خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي عُقدت في البيت الأبيض، الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجهود المبذولة لمساعدة لبنان ودعمه.

وأضافت مخاطبة ترامب: "أعتقد أنه من خلال مساعدتكم ودعمكم نستطيع أن نجعل لبنان عظيما مرة أخرى". كما رحبت معوض بإعلان تمديد "وقف الأعمال العدائية" برعاية الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية اعتبارًا من يوم الأحد.

وشددت على أن "هذه الخطوة تعكس التزاما مشتركا بخفض التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لمفاوضات مجدية". ودعت إلى "الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية"، مشددة على أن "حماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الصحافة والعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، وكذلك البنى التحتية والمواقع الدينية، تبقى أولوية قصوى".

وجددت التأكيد على تمسّك لبنان بحدوده المعترف بها دوليًا، مشيرة إلى أن "الدولة اللبنانية تواصل اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار".

وانطلقت في 14 نيسان/ أبريل الجاري، محادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أميركية، واتُفق خلالها على هدنة وبدء مفاوضات مباشرة يُحدد مكانها وزمانها لاحقًا، قبل أن تعلن واشنطن في 17 نيسان هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ثم تمديدها لاحقًا ثلاثة أسابيع إضافية.

ورغم سريان الهدنة، تتواصل الخروقات الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهداف لمواقع لجنود إسرائيليين ومستوطَنات شمالي البلاد ردًا على هذه الخروقات.

والليلة الماضية، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ثلاثة أسابيع عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري البلدين، معربا عن أمله في التوصل إلى "اتفاق سلام" هذا العام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد ثلاثة أسابيع"، مُشيرا إلى أن الاجتماع "سار على نحو جيد جدا". وقبل المحادثات، كان لبنان أعلن أنه سيطلب تمديد وقف إطلاق النار، لمدّة شهر إضافي.

إلى ذلك اعتبر ترامب في تصريحات أدلى بها أمام الصحافيين في البيت الأبيض عقب المحادثات أن هناك "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان هذا العام، وتوقع عقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون، "في الأسابيع المقبلة".

وكان عون قد قال إن مطالب بيروت خلال الاجتماع ستكون "تمديد وقف إطلاق النار ووقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي". وأضاف "آمل أن أتمكن من زيارة واشنطن وعقد لقاء مع ترامب لوضعه في حقيقة الوضع في لبنان بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يكن واردا لديّ مطلقا".

وشارك في المحادثات، الخميس، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، بحضور سفيري واشنطن في لبنان وإسرائيل.