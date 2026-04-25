أمير قطر يبحث مع ترامب آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة خفض التوتر

شدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، على ضرورة خفض التوتر في المنطقة، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا الصدد، أكد أمير قطر مواصلة الدوحة لدعمها الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران.

وقال بيان للديوان الأميري القطري، إن أمير البلاد بحث مع ترامب هاتفيًا "آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته".

واستعرضا "تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية".

ونقل البيان، عن أمير قطر، تأكيده على "ضرورة خفض التوتر، ودعم الحلول السلمية".

ولفت إلى "استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي منتصف نيسان/ أبريل الجاري، بحث أمير قطر والرئيس الأميركي في اتصال هاتفي، سبل خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

من جهته، بحث وزير الخارجية الكويتي جراح الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفق بيان للخارجية الكويتية.

وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا "تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها".

وتأتي اتصالات الجمعة، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد. فيما من المقرر أن يتوجه مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان صباح السبت، في وقت تنفي طهران أن تكون محادثات بينهما.