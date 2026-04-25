الاحتلال يواصل خرق الهدنة: إطلاق نار على مروحين بجنوب لبنان و31 اعتداء أمس الجمعة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه محيط بلدة مروحين جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه شنّ خلال ساعات الليل غارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في ثلاثة مناطق جنوب لبنان، قال إنها تقع شمال "الخط الأصفر"، أي خارج ما تصفه إسرائيل بـ"الشريط الأمني" داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن المنصات التي جرى استهدافها "شكّلت تهديدًا وشيك على قوات الجيش الإسرائيلي وعلى المواطنين الإسرائيليين"،

وكان قد شن الاحتلال، أمس الجمعة، 31 هجوما على لبنان في اليوم الثامن لسريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 2، فيما رد "حزب الله" بـ5 هجمات على أهداف إسرائيلية، شملت ناقلة جند وآليتين عسكريتين وتجمعا لجنود وإسقاط مسيرة.

ويأتي ذلك بعد يوم دامٍ شهده جنوب لبنان أمس الجمعة، إذ أسفرت الغارات والقصف الإسرائيلي عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في وادي الحجير وصريفا وياطر وتولين وخربة سلم، فيما كثّف الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على بلدات عدة في الجنوب، إلى جانب تحليق مكثف للطيران المسيّر فوق بيروت والضاحية الجنوبية، واستمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في مناطق حدودية.

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ 5 هجمات استهدفت آليات وتجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، إضافة إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450"، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت مدينة بنت جبيل، أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بإسقاط إحدى مسيّراته في أجواء جنوب لبنان.

وفي 17 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الرئيس، دونالد ترامب، هدنة بين إسرائيل وحزب الله لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ووعد بأن إسرائيل لن تهاجم لبنان بعد الآن، إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة يوميا، مخالفة ما وعد به ترامب، مبررة ذلك بما تدعي أنه "الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات".

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا تستغله إسرائيل لتبرير هجماتها، ينص على احتفاظها بما زعمت أنه "حقها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية، ولن يقيد هذا الحق بوقف الأعمال العدائية".

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس عدوانا على لبنان خلف 2491 شهيدا و7719 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.