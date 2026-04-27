البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصا بسبب "تمجيدهم" للهجمات الإيرانية

سحبت البحرين الجنسية من 69 شخصا بسبب "تمجيدهم" للهجمات الإيرانية على البلاد ردا على الحرب الإسرائيلية - الأميركية، وأشارت إلى أنهم جميعا من أصول غير بحرينية.

أعلنت البحرين، الإثنين، إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لـ"تمجيدهم الأعمال العدائية الايرانية"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها طهران طوال أسابيع على مواقع عدة في البلاد ردا على الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان "صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عن من أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عدد من تم إسقاط الجنسية عنهم حتى الآن، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، 69 شخصا".

وعدد البيان أسماء الأشخاص المشمولين بالقرار، مشيرا إلى أنهم جميعا من أصول غير بحرينية.

وأوضحت الداخلية البحرينية، أن القرار جاء بتوجيهات ملكية واستند إلى قانون الجنسية البحرينية، والذي تنص إحدى مواده على إسقاط الجنسية "في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها".

وطالت الهجمات الإيرانية على البحرين، إلى جانب أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، المطار ومنشآت نفطية ومناطق سكنية.

وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه دول الخليج خلال الحرب التي اندلعت عليها في 28 شباط/ فبراير، وأوقفتها هدنة تسري منذ الثامن من نيسان/ أبريل.

وعلّق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية على الخطوة معتبرا أنها "أول سحب جماعي للجنسية منذ 2019".

وأشار المعهد إلى عدم توافر معلومات بشأن ما إذا كان المشمولون بالقرار قد اعتُقلوا، أو إذا كانوا داخل البلاد أو خارجها، أو إذا كانوا يحملون جنسية أخرى.

وقال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، "يمثل هذا بداية حقبة خطرة من القمع، ستتردد أصداؤها لأجيال قادمة. إن تجريد الأفراد من جنسيتهم وجعلهم عديمي الجنسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وكانت البحرين قد أعلنت خلال الحرب على إيران، اعتقال أشخاص بتُهم "نشر أخبار كاذبة" على صلة بالهجمات الإيرانية و"تمجيد الأعمال العدائية" لإيران.

كذلك، أوقفت الكويت وقطر والإمارات أفرادا بتُهم مماثلة.