العراق: تكليف علي الزيدي مرشح "الإطار التنسيقي" بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي نزار آميدي مساء، الإثنين، مرشح "الإطار التنسيقي" علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال اجتماع عقد في القصر الحكومي في العاصمة بغداد.

وقال آميدي "أنجزنا المرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري بعد تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة"، داعيا كافة القوى السياسية إلى دعمه "للإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والوطني".

وأعلن "الإطار التنسيقي" ترشيح علي الزيدي لتولّي رئاسة الحكومة العراقية خلفا لمحمد شيّاع السوداني، بعد "تنازل" نوري المالكي الذي عارضت الولايات المتحدة عودته إلى المنصب.

وقال الإطار في بيان إثر اجتماع عقده الإثنين "بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأشاد بـ"المواقف التاريخية المسؤولة" للمالكي والسوداني "عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف "الإطار التنسيقي"، أنه "في مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وبما تحقق من البرنامج الحكومي خصوصا على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن العراقي في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جليا عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".

وتابع "كما ثمن الإطار التنسيقي، المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها".

يأتي ذلك بعدما كان قد فشل "الإطار التنسيقي" في عدة اجتماعات بتسمية مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في كانون الثاني/ يناير بوقف دعم العراق في حال عودة المالكي الذي شغل رئاسة الحكومة لولايتين ويتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، إلى المنصب.

ولطالما سعى العراق إلى الموازنة بين نفوذ حليفيه، إيران المجاورة والولايات المتحدة.