قمة خليجية في جدة تناقش المستجدات الإقليمية وتنسيق الجهود وسبل مواجهة الهجمات الإيرانية

عقدت، الثلاثاء، قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة السعودية، ناقشت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة الهجمات الإيرانية، واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية.

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج؛ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقشت القمة عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها في ظل التوترات الإقليمية، كما بحثت الجهود الدبلوماسية الجارية وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة في مسعى لاحتواء الأزمة وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقب مشاركته في القمة، إن "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار".

وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي اتُّفِق عليها وأُقرَّت خلال القمة الخليجية في أبو ظبي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 1998، واتُّفق خلالها على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون بين كل قمتين عاديتين. وقد استضافت جدة السعودية أول قمة تشاورية خليجية في أيار/ مايو 1999.

يأتي ذلك في وقت تعيش المنطقة توترا أمنيا وسط جهود دبلوماسية مكثفة منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/ فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أميركية في دول الجوار، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 نيسان/ أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 نيسان/ أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين، لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، تمديد الهدنة بناء على طلب باكستاني "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، من دون تحديد سقف زمني.

ولاقت الهجمات الإيرانية على دول الخليج تنديدات دولية وأممية واسعة، وبالإضافة إلى مواقف رافضة من عواصم حول العالم، اعتمد مجلس الأمن في آذار/ مارس الماضي، قرارا يدين "بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، مؤكدا أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين". كذلك أدان القرار "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأهداف المدنية، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية"، معربا عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها.

وشدّد وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي، على أنّ اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.