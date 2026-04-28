غارات على لبنان: إصابة جنديين إسرائيليين بمسيّرة لحزب الله واعتراض هدفين جويين بالجنوب

أُصيب جنديان إسرائيليان بمسيّرة لحزب الله، تزامنا مع غارات وقصف مدفعي طال زوطر الشرقية وبنت جبيل؛ غداة إعلان وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أربعة أشخاص، وإصابة 51 آخرين، في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

أُصيب جنديان إسرائيليان بمسيّرة لحزب الله في لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدفين جويّين مشبوهين"، جنوبي لبنان، الثلاثاء، حيث واصل خروقاته لوقف النار، واستهداف مناطق متفرقة بغارات وقصف مدفعيّ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنّ "3 غارات معادية على زوطر الشرقية"، كما "أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في بنت جبيل"، بالإضافة إلى "تحليق طيران مسيّر معاد فوق بيروت والضاحية (الجنوبية)".

واستشهد 4 أشخاص بينهم سيدة، وأُصيب 51 آخرون، الإثنين، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، وذلك رغم الهدنة السارية منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان (الإثنين)، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم سيدة، وإصابة 51 بجروح، بينهم 3 أطفال و6 إناث".

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان ضمن خروقات الهدنة، وذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، منع إسرائيل من تنفيذ هجمات جوية على لبنان.

