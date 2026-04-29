سورية: الشرع يبحث مع وفد فلسطيني برئاسة حسين الشيخ تعزيز التعاون

عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بدمشق مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، وبحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتعزيز التعاون الثنائي، في سياق حراك دبلوماسي يرسخ العلاقات بعد قطيعة طويلة، أعقبت زيارة تاريخية للرئيس عباس العام الماضي.

عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مباحثات في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، مع وفد فلسطيني برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، تركزت حول آفاق التعاون الثنائي.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان مقتضب، أن الرئيس الشرع استعرض مع الوفد الفلسطيني، وبحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

جانب من لقاء الرئيس السوري بنائب الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق ("سانا")

ولم تذكر الرئاسة السورية موعد وصول الوفد الفلسطيني إلى دمشق، أو مدة زيارته لها.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد التقى الشرع في قصر الشعب بدمشق في نيسان/ أبريل 2025، وذلك في أول زيارة لعباس إلى العاصمة السورية، منذ نحو 16 عاما.

وتندرج هذه الزيارات ضمن حراك عربي متصاعد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع دمشق في عهدها الجديد، وتجاوز مرحلة اتسمت بالقطيعة والفتور في علاقات عدد من العواصم العربية مع النظام المخلوع.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ.