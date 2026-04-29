غارات على بلدات بجنوب لبنان وحزب الله يرد بالمسيرات المتفجرة

تتواصل وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، في ظل تهديد متزايد لاستمرار الهدنة الهشة التي أُعلنت بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تبادل للضربات بين إسرائيل وحزب الله.

فقد كثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته على بلدات الجنوب، مستهدفا مواقع ومناطق سكنية، في حين يواصل حزب الله الرد عبر استهداف قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة وآلياته داخل الأراضي الحدودية، من دون تنفيذ هجمات صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إصدار تعليمات بتدمير ما وصفه بالبنى التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني حتى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في إشارة إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية.

ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة الناقورة جنوب البلاد.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء هجوم بمسيرة في الجنوب، مؤكدا في الوقت نفسه استهدافه بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى القضاء على ثلاثة عناصر قالت إنها كانت تعمل على تعزيز عمليات إطلاق نار.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية طواقم الدفاع المدني اللبناني، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين تحت أنقاض مبنى في بلدة مجدل زون بقضاء صور.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سائق جرافة وإصابة نجله جراء هجوم بمسيّرة أطلقه حزب الله أثناء أعمال هدم في المنطقة.

سياسيا، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام استهداف طواقم الدفاع المدني، واعتبر سلام أن ما جرى يمثل “جريمة حرب جديدة”، في ظل تصاعد التوتر واتساع رقعة المواجهات جنوب البلاد.