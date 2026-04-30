المبعوثة الأممية للبنان تطلع عون على نتائج محادثاتها في إسرائيل للحد من التصعيد

أطلعت المبعوثة الأممية إلى لبنان رئيس البلاد على نتائج المحادثات التي أجرتها في إسرائيل، كما التقى عون وفد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجدد دعوته لمعرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين-هينيس بلاسخارت، التي أطلعته على نتائج المحادثات التي أجرتها في إسرائيل في إطار العمل لتثبيت وقف إطلاق النار والحد من التصعيد؛ بحسب ما أفادت الوكالة اللبنانية من دون أن تورد تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، شدد عون خلال لقائه ظهر الأربعاء في قصر بعبدا، وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على ضرورة الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية".

وأبلغ الرئيس اللبناني الوفد، بأن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، كذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى ترتفع يوما بعد يوم".

وقال "رغم كل الدعوات التي وجهت كي تتوقف إسرائيل عن ممارساتها العدائية، إلا أن الاعتداءات مستمرة وهي لا تستثني المسعفين والمتطرفين الذين سقط منهم حتى الآن نحو 17 مسعفا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين".

وأكد عون، أن "ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا إلى حد الاستشهاد، رغم أن المهمات الإنقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها".

وفيما نوه بالتنسيق القائم والدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للجنة اللبنانية للصليب الأحمر، جدد الدعوة إلى "مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والتي ترفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان على صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية".