تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية: شهداء وغارات واشتباك ميداني

يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف التي طالت عددا من البلدات، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية بوتيرة متسارعة، حيث ارتفع عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 42 شهيدا، وسط استمرار العمليات العسكرية رغم المزعم الإسرائيلية عن تهدئة تحت ضغط أميركي ودولي.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي وصفه بالمشبوه في جنوب لبنان، في وقت شهدت فيه مناطق الشمال الإسرائيلي حالة استنفار بعد تفعيل صافرات الإنذار في بلدة زرعيت والجليل الغربي، على خلفية رصد مسيرة وإطلاق صواريخ من لبنان.

في المقابل، تواصلت الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف في جنوب لبنان، حيث استُهدفت بلدات عدة من بينها باتوليه والحنية وتولين والجميجمة وصفد البطيخ وزبقين وجبال البطم وقبريخا وخربة سلم، إضافة إلى تفجيرات واسعة في مدينة بنت جبيل طالت منازل وبنى تحتية في منطقة خلة المشتى، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وسقوط إصابات.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات إسرائيلية، شملت استهداف دبابات “ميركافا” ومواقع لجنود وآليات في عدة مناطق، باستخدام مسيّرات انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

سياسيا، تتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، حيث طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال مع الرئيس الأميركي، تحديد سقف زمني قصير للمحادثات، محذرا من العودة إلى "الخطة الأصلية للمعركة" في حال عدم تحقيق نتائج، في ظل مخاوف إسرائيلية من تآكل الردع في الشمال.