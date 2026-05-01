الجيش الإسرائيلي يقصف بجنوب لبنان: شهيدان ومصابون في النبطية

استشهد لبنانيان وأصيب عشرة بغارة إسرائيلية على النبطية الفوقا، وسط قصف مدفعي طال بلدات حدودية. ووثقت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 29 شخصاً بهجمات مكثفة، الخميس، بينما رد حزب الله باستهداف آليات وتجمعات عسكرية، في تصعيد ميداني.

استشهد لبنانيان وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، الجمعة، جرّاء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة النبطية الفوقا، جنوبي البلاد، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي مكثف عددا من البلدات الحدودية والجنوبية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الميدانية، وسط استمرار التصعيد العسكري.

وشن الجيش الإسرائيلي، الخميس، 84 هجوما متنوعا على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 33 آخرين، ضمن عدوان متواصل منذ 2 آذار/ مارس الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة.

في المقابل، رد "حزب الله" عبر 12 هجوما على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 4 دبابات، ومدفعا ذاتي الحركة، وآلية "هامر"، و5 تجمعات لجنود، فضلا عن إسقاط مسيّرة.

تغطية خاصّة ومتواصلة: