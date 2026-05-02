غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان... شهداء وإنذارات بإخلاء بلدات

شمل الإنذار بلدات قعقعية الجسر، وعدشيت الشقيف، وجبشيت، وعبا، وكفرجوز، وحاروف، والدوير، ودير الزهراني، وحبوش، حيث دعا جيش الاحتلال السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه "أراض مفتوحة".

استشهد 5 أشخاص، صباح السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوبي لبنان، بينهم 3 في قصف طال منزلا في بلدة اللويزة بمنطقة إقليم التفاح، وشهيدان في غارة على طريق كفردجال في النبطية، فيما وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من البلدات الجنوبية، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا، متهما حزب الله بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، وذلك بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 13 شخصا في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني أمس الجمعة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته "تضطر للعمل بقوة" ضد حزب الله، مضيفا أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

ويأتي هذا التصعيد رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 نيسان/ أبريل الماضي، قبل تمديده عقب مباحثات مباشرة جمعت السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الجمعة، مقتل 13 شخصا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأفادت بأن غارات على بلدة حبوش في قضاء النبطية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، بينهم طفلة وسيدتان، إضافة إلى 21 جريحا، بينهم طفلان وامرأة.

كما استُشهد أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، في غارات استهدفت بلدة الزرارية، فيما أدت غارة على عين بعل قرب مدينة صور إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

وفي موازاة الغارات الجوية، واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات هدم وتفجير واسعة في بلدات حدودية جنوبية، ضمن ما يصفه بـ"الخط الأصفر"، الذي يفصل عشرات القرى الحدودية عن باقي الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية فجّرت منازل وبنى تحتية في بلدة شمع، كما هدمت ديرا ومدرسة راهبات في بلدة يارون، بعد عمليات نسف متواصلة طالت منازل ومحال وطرقات ومعالم مختلفة في البلدة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد قوات إسرائيلية داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود، بينها عمليات بالطائرات المسيّرة، قال إنها جاءت "ردا على خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار".

