الأردن وسورية ولبنان تتفق على تبادل الغاز عبر "خط الغاز العربي"

أعلن وزير الطاقة الأردني، اتفاقا ثلاثيا مع سورية ولبنان لتبادل الغاز الطبيعي عبر "خط الغاز العربي"، وسيعمل الأردن مركزا لاستيراد الغاز المسال، وتحويله وضخه لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية والسورية، بعد استكمال التحضيرات الفنية والعقود.

أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، توصل بلاده وسورية ولبنان إلى اتفاق للتعاون في مجال تبادل الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الطاقي بين الدول الثلاث.

وأفاد تلفزيون "المملكة" الأردني، بأن الخرابشة قال خلال اجتماع ثلاثي لبحث التكامل الطاقي مع نظيريه اللبناني جو الصدي والسوري محمد البشير، إنه "جرى خلال الفترة الماضية، استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود، وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز".

وذكر أن "دور الأردن في الاتفاق، يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، ومن ثم ضخه إلى سورية ولبنان، عبر خط الغاز العربي".

ويشير هذا الاتفاق إلى أن الأردن سيكون مركزا لاستقبال الغاز من مصادر عالمية مختلفة، ومحطة رئيسية للعبور باتجاه سورية ولبنان، بما يضمن استفادة الدولتين من إمدادات الطاقة الحيوية لتشغيل معامل الكهرباء وتحقيق الاستقرار الطاقي.

وخط الغاز العربي هو مشروع إستراتيجي إقليمي لنقل الغاز الطبيعي، يمتد بطول يزيد عن 1200 كم، صُمم لربط حقول الغاز في مصر بدول المشرق العربي، وأوروبا.

وينطلق الخط من مدينة العريش المصرية وصولا إلى العقبة في الأردن، ثم يمتد شمالا عبر الأراضي الأردنية ليصل إلى سورية ومنها إلى لبنان، مع وجود خطط مستقبلية لربطه بتركيا والعراق، وشبكة الغاز الأوروبية.

وتدرج إنشاء المشروع على مراحل، الأولى بين العريش المصرية والعقبة الأردنية تم إنجازها في تموز/ يوليو 2003، بطول 265 كيلومترا، وبسعة 350 مليار قدم مكعبة يوميا.

بينما المرحلة الثانية من العقبة جنوبي الأردن إلى شمالها قرب الحدود مع سورية، أنجزت في العام 2005، بطول يزيد عن 390 كيلومترا.

أما المرحلة الثالثة من الأردن إلى دير علي قرب دمشق، بطول 324 كيلومترا، ومنها إلى حمص وسط سورية؛ وقد تم إنجازها بالعام 2008، وكانت مصر تضخ عبرها 90 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز إلى سورية.