سلام يستبعد لقاء قريبا مع نتنياهو: مطلبنا بالمفاوضات تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأربعاء، إن "الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا يزال سابقا لأوانه"، مشددا على أن "أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا".

وذكر سلام في حديث مع صحافيين، أن لبنان لا يسعى إلى "التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام"، مذكرًا بأن هذه "ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وأشار سلام إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن"، مجددا التأكيد أن الظروف الحالية "لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال".

وقال إن "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل، وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".

والتقى سلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة عدوانها على البلاد لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي وملف النازحين.

مصدر لبناني: جولة محادثات ثالثة مع إسرائيل الأسبوع المقبل

كشف مصدر رسمي لبناني، الأربعاء، أن جولة ثالثة من المحادثات ستعقد بين بيروت وتل أبيب الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر، أن الجولة الجديدة من المحادثات ستعقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن.

ولفت إلى أن موعد الجولة لم يحدد بدقة بعد، كما لم يعلم بعد ما إذا كان مستوى تمثيل الجانبين سيبقى على مستوى السفراء أم سينضم إليهم مسؤولون آخرون.