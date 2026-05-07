عقوبات أميركية على مسؤول وفصيلين في العراق لدعمهم إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب وزير النفط الإيراني وفصيلين حليفين لإيران.

فرضت واشنطن عقوبات على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين في البلاد لدعمهم إيران، واتهمت وزارة الخزانة الأميركية علي معارج البهادلي "باستغلال منصبه لتسهيل تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني وفصائل موالية له في العراق".

وأوضحت الوزارة أن "معارج البهادلي مكن مهرب نفط تابع ​لإيران من خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل شحنه ⁠إلى الأسواق العالمية، كما زور وثائق ساعدت شبكات إيرانية على ​بيع هذا المزيج على أنه نفط عراقي خالص".

وأضافت أن "المسؤول ​العراقي سمح بنقل نفط بقيمة ملايين الدولارات يوميا من حقل القيارة العراقي للتصدير، ما ساعد الشبكات الإيرانية".

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد ​قال في آذار/ مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج ‌كانت ⁠تستخدم وثائق عراقية مزورة. ونفت طهران استخدام مثل هذه الوثائق.

ويأتي قرار فرض عقوبات على نائب الوزير في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب، في وقت ​تراجع طهران مقترحا ​من شأنه وقف ⁠القتال مع إبقاء القضايا الأكثر خلافا دون حل.

وأضافت وزارة الخزانة أنها قررت أيضا فرض عقوبات على ثلاثة ​من كبار قادة كتائب "سيد الشهداء" و"عصائب أهل ​الحق"، ⁠وهما فصيلان مواليان لإيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل ⁠الإرهاب ​ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

