نفي سعودي لتقرير أميركي بشأن دور الرياض بتعليق عملية ترامب في مضيق هرمز

نفى مصدر في الحكومة السعودية ما أورده تقرير أميركي بأن الرياض تدخلت لتعليق "مشروع الحرية" الذي أعلن عنه ترامب في مضيق هرمز، وقال إن واشنطن لا يزال بإمكانها استخدام قواعد البلاد وأجوائها بانتظام.

نفى مصدر سعودي، الخميس، صحة تقرير صحافي أميركي أفاد بأن الرياض تدخلت لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعليق العملية العسكرية التي كان أعلنها لمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز.

وكان ترامب قد قال الثلاثاء إنه سيعلّق عملية "مشروع الحرية" بعد يوم فقط من إعلانها.

وهدفت هذه العملية لمرافقة السفن والسماح لها بعبور مضيق هرمز المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، جاء تبدّل موقف ترامب بعدما رفضت السعودية التي تردد أن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان تحدث مباشرة مع الرئيس الأميركي، السماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي وقواعدها لتنفيذ العملية الرامية للسماح للسفن بعبور المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز.

إلا أن مصدرا مقربا من الحكومة السعودية قال إن ما ورد في التقرير "غير صحيح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن واشنطن لا يزال بإمكانها استخدام قواعد السعودية وأجوائها بانتظام.