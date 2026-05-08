أكثر من نصف اللبنانيين يعتمدون على المساعدات

أكدت المسؤولة عن إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي حجة لحبيب اعتماد نصف سكان لبنان على المساعدات للبقاء. ودعت لحبيب، عقب لقائها الرئيس جوزيف عون، لوقف القصف الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله، وسط عجز أممي عن تلبية الاحتياجات الإنسانية.

يعتمد أكثر من نصف سكان لبنان على المساعدات الإنسانية، في ظلّ مواصلة إسرائيل هجماتها على رغم سريان الهدنة القائمة منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل، بحسب ما أفادت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة.

وقالت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حجة لحبيب للصحافيين، بعد لقائها الرئيس اللبناني، جوزيف عون في بيروت "في الوقت الراهن، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان هنا في لبنان، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت لحبيب أن الاتحاد قدّم منذ اندلاع الحرب في الثاني من آذار/ مارس 100 مليون يورو من المساعدات، وأرسل ست طائرات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، مع توقع وصول طائرة سابعة السبت.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية المتوصلة على لبنان عن استشهاد أكثر من 2700 شخص ونزوح أكثر من مليون، منذ مطلع آذار/ مارس.

وكانت الأمم المتحدة، قد أطلقت في الشهر نفسه نداء طارئا لجمع 308 ملايين دولار لدعم العمل الإنساني في لبنان، غير أنها لم تجمع سوى 126 مليونا خلال شهرين، وفق وكالاتها.

ورأت لحبيب أن وقف إطلاق النار أتاح "نافذة أمل ضيقة"، داعية حزب الله إلى وقف هجماته ونزع سلاحه، ومؤكدة أن "على إسرائيل وضع حدّ لعمليات القصف".

وتابعت "لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام، هناك حاجة إلى شجاعة، شجاعة سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع".

ومن المقرّر أن تعقد إسرائيل ولبنان جولة محادثات ثالثة في واشنطن الأسبوع المقبل، على رغم معارضة حزب الله المفاوضات المباشرة.