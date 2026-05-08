رئيس الوفد اللبناني يتلقى توجيهات من عون قبيل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

بحث عون وكرم "التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية"، وزود الرئيس اللبناني رئيس وفد بلاده "بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات".

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع إسرائيل الأسبوع المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة قد التقيا مرتين في واشنطن خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/ مارس عندما انضم حزب الله إلى جانب إيران ضد الحرب الأميركية – الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في بيان الجمعة، إن أهداف لبنان من المفاوضات هي "تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني".

ورغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل، واصلت إسرائيل قصف لبنان، خصوصا في الجنوب، وأبقت سيطرتها على قرى حدودية في وقت تواصل تدميرها.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم "التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية".

وأضاف البيان أن عون زوّد كرم "بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية في ما يتعلق بالمفاوضات".

وقال مسؤول لبناني طالب عدم كشف اسمه، إن كرم "سيتوجه قريبا إلى واشنطن" لترؤس الوفد اللبناني. وأضاف أن الوفد سيضم أيضا سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا.

وكان اجتماع 14 نيسان/ أبريل على مستوى السفراء الأول من نوعه منذ عقود. وبعد الجولة الأولى من المحادثات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن تمديده ثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يلتقي عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معه في البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين".

لكن عون قال الإثنين "علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء، إنه "لا توجد مشكلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن حزب الله هو المشكلة.

وأضاف "أعتقد إلى حد كبير أن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قابل جدا للتحقيق وينبغي أن يتحقق".

ورفض حزب الله بشدة المفاوضات المباشرة، واصفا إياها بأنها "خطيئة وتنازل مجاني"، ومطالبا السلطة بالانسحاب منها.

وأدت الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى استشهاد أكثر من 2700 شخص منذ 2 آذار/ مارس، بينهم العشرات منذ إعلان وقف إطلاق النار.