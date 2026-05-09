إسرائيل تعلن مهاجمة 85 هدفًا لحزب الله وتشن موجة غارات في جنوبي لبنان بعد إنذارات بالإخلاء

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قصفًا مدفعيًا على أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحاروف جنوبي لبنان، بعد ساعات من إصداره إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبية، بزعم وجود “خروقات” من جانب حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر صباح اليوم، إنه سيشنّ هجمات في جنوبي لبنان، داعيًا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن بعض المناطق الحدودية.

وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد سلسلة غارات وهجمات أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قال إنها استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعًا تحت الأرض في منطقة البقاع يُستخدم لإنتاج الأسلحة لصالح حزب الله، كما أعلن مهاجمة أكثر من 85 “هدفًا وبنية تحتية” للحزب، بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق وصواريخ ومبانٍ قال إنها استُخدمت لتنفيذ عمليات ضد قواته والمستوطنات الإسرائيلية.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته جنوب “خط الدفاع الأمامي”، من دون وقوع إصابات، مضيفًا أنه استهدف عناصر من الحزب قال إنهم كانوا ينفذون “أنشطة ضد القوات الإسرائيلية” في جنوب لبنان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات اليومية على الحدود اللبنانية، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس إلى 2759 شهيدًا و8512 جريحًا.

وشهد يوم الجمعة أيضًا غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد عدد من اللبنانيين، بينهم عنصر في الدفاع المدني، وإصابة آخرين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين جراء ضربتين نفذتهما مسيّرتان تابعتان لحزب الله، إحداهما قرب الحدود مع لبنان، والأخرى داخل الأراضي الإسرائيلية.