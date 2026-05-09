رئيس وزراء قطر يلتقي فانس ويدعو للتجاوب مع الوساطة الجارية وخفض التصعيد

التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بنائب الرئيس الأميركي في واشنطن الجمعة، إذ تناولا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت الدوحة واشنطن إلى ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية.

اجتمع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في واشنطن مساء الجمعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقشا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والوساطة الباكستانية الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة؛ بحسب ما أوردت وزارة الخارجية القطرية.

ويأتي اللقاء وسط جهود إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، بعد هدنة مؤقتة أُعلنت في 8 نيسان/ أبريل الماضي بوساطة باكستانية.

وعقب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 نيسان/ أبريل الماضي، فرض حصار على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وقال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي الخميس، إن إسلام آباد "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل".