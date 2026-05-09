مسؤولة بالاتحاد الأوروبي في لبنان وتحض على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الجنوب

حضّت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب، السبت، على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان حيث تتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارتها للبنان قبيل وصول شحنة مساعدات من الاتحاد الأوروبي "المساعدات الإنسانية جاهزة، ولكن في كثير من الأحيان يتعذر إيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

ورغم سريان وقف هش لإطلاق النار منذ 17 نيسان/ أبريل، تواصل إسرائيل هجماتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في بلدات جنوبية، بينما يشنّ الحزب هجمات على القوات التي تسيطر على أجزاء من جنوب البلاد، ويطلق صواريخ ومسيّرات عليها أو نحو شمال إسرائيل.

وأضافت لحبيب "ما زال الوصول إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني محدودا للغاية بسبب أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية الإسرائيلية. ويشمل ذلك 55 قرية ضمن ما يُسمى الخط الأصفر".

ويبعد نهر الليطاني حوالي 30 كيلومترا من الحدود، في منطقة شهدت هجمات عديدة منذ وقف إطلاق النار.

وأشارت لحبيب إلى أن بنى تحتية رئيسية بينها جسور تعبر النهر دُمّرت "ما يعني طرقا أطول، وانتظار الناس أياما عديدة للحصول على المساعدة".

ولفتت الى أن المساعدات لا تصل بشكل كاف "حتّى إلى شمال نهر الليطاني، حيث خُففت بعض هذه القيود".

وقالت "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني. لا يمكن للمساعدات إنقاذ الأرواح إذا لم تصل إلى الناس".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أعلن منذ بداية الحرب تقديم نحو 100 مليون يورو كدعم إنساني جديد للبنان، وأرسل ست طائرات تحمل مساعدات، ومن المقرر وصول طائرة سابعة في الأيام المقبلة.

وبحسب وزارة الصحة في لبنان، أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ انضمام حزب الله إلى جانب إيران في الثاني من آذار/مارس، عن استشهاد 2750 شخصا، بينهم 104 عاملين في قطاعي الصحة والإغاثة، ونزوح أكثر من مليون شخص خصوصا من جنوب البلاد المحاذي للحدود مع إسرائيل. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد العشرات منذ وقف إطلاق النار.

وشددت لحبيب على أن "استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، والاعتداء على الصحافيين لمجرد قيامهم بعملهم، أمر لا مبرر له. يجب احترام القانون الدولي الإنساني".

وأضافت "لم تنتهِ هذه الأزمة بعد، لذا يجب أن يستمر تقديم كل الدعم للشعب اللبناني".

وامتدت الحرب إلى لبنان مع إطلاق حزب الله قذائف على إسرائيل في الثاني من آذار/ مارس، ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. ورد الجيش الإسرائيلي بغارات واسعة النطاق واجتياح بري لمناطق وبلدات في جنوب لبنان.

وشاهد صحافيون السبت، عناصر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوزعون مساعدات على نازحين في قرية البرغلية قرب مدينة صور الجنوبية.