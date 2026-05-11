لبنان: سلام وعون يلتقيان السفير الأميركي ويطالبان بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

شدد عون وسلام أمام السفير الأميركي في البلاد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتثبيت وقف إطلاق النار، كما بحثوا التحضير للمفاوضات المرتقبة في واشنطن نهاية هذا الأسبوع.

من اللقاء بين سلام والسفير الأميركي، الإثنين (الوكالة اللبنانية)

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الإثنين، السفير الأميركي لدى بيروت ميشال عيسى، وتناول معه آخر التطورات في المنطقة، والتحضير للمفاوضات المرتقبة في واشنطن نهاية هذا الأسبوع.

وشدد سلام أمام عيسى على "ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار".

فيما عرض عون مع السفير الأميركي آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وشدد على "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها".

وعقدت لقاءات وزارية ودبلوماسية في القصر الرئاسي ببيروت، عرض خلالها عون مع وزير الداخلية والبلديات، الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخذة على صعيد وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها للمحافظة على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير عملها؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

وفي سياق متصل، أعلن سلام خلال ترؤسه الجلسة الوزارية الدورية، أن حكومته تعمل على عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار متابعة توثيق "جرائم الحرب" الإسرائيلية في البلاد.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحافي، إن سلام تحدث عن سعي بيروت إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في إطار توثيق "جرائم الحرب" الإسرائيلية. وشدد سلام في مستهل الجلسة على "أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة".

وكشف مرقص عن اتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان "في القريب العاجل" للتحقق من الانتهاكات المرتكبة.

وأضاف أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر، بالتعاون مع مؤسسات دولية بينها البنك الدولي، وبالاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية.

وتابع أن كل وزارة تولت توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما الأضرار الاقتصادية وتجريف القرى، فيما بلغت الحصيلة البشرية 2869 شهيدا و8730 جريحا منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس الماضي.

وعلى الصعيد الأمني، قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسى، إن إسرائيل "تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام"، إلى جانب نقاط متحركة تدخل بعض المناطق ثم تنسحب منها، وفق ما ذكره مرقص.

كما بحثت الجلسة الحكومية الحاجات الإغاثية والتأمينية للنازحين، وسبل توفير الدعم اللازم لهم عبر تنسيق بين الوزارات المعنية بإشراف رئيس الحكومة، وفقا لمرقص.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على لبنان في نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد سكان البلاد، وفقا للسلطات اللبنانية.