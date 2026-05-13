الليطاني مجددًا.. مؤشرات على احتمال توسع العدوان في لبنان

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات النبطية وجبشيت وكفردونين إلى 13 شهيدًا و14 جريحًا وحزب الله يصعّد عملياته ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في جنوب لبنان.

تواصل تقارير إسرائيلية الحديث عن "مؤشرات متزايدة" ترجح التوجه نحو توسيع جيش الاحتلال عملياته العسكرية البرية بالجنوب اللبناني، بأعقاب عبور قوات إسرائيلية نهر الليطاني "للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام"، ضمن عملية وصفتها تقارير إسرائيلية بـ"السرية" داخل العمق اللبناني.

وبحسب هذه التقارير، فرضت قوات من "لواء غولاني" ووحدة "إيغوز"، بمشاركة قوات الهندسة والمدرعات، سيطرة عملياتية على منطقة تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود، في إطار التحضيرات لتوسيع العمليات ضد حزب الله، وذلك بالتزامن مع تواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع حصيلة الغارات التي استهدفت بلدات النبطية وجبشيت وكفردونين إلى 13 شهيدًا و14 جريحًا، فيما جدّد جيش الاحتلال إنذاراته لسكان بلدات أرزون وطيردبا والبازورية والحوش بضرورة الإخلاء، بالتوازي مع شنّ غارات واسعة استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية

في المقابل، صعّد حزب الله عملياته ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وقال، في بيانات متتالية، إنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال قرب مرفأ الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضية على دفعتين، كما هاجم قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة مرتين بواسطة مسيّرات انقضاضية. وأضاف الحزب أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة الطيبة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة، إلى جانب قصف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

وفي موازاة التصعيد الميداني، جدّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، رفض العودة إلى الوضع القائم قبل الثاني من آذار/ مارس، معتبرًا أن "الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى".

